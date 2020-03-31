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港與東盟自貿協定　涉及菲律賓部份5月中生效

商業 14:43 2020/03/31

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香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》中涉及菲律賓的部分將於5月12日生效。（資料圖片）

政府發言人今日（31日）表示，香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》中涉及菲律賓的部分將於5月12日生效。隨着涉及菲律賓的部分生效，2項協定涉及7個東盟成員國（即老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的部分均告生效。
 
在《自貿協定》下的貨物貿易方面，菲律賓將逐步減免對香港原產貨物實施的關稅，涵蓋香港不同類型的貨品，包括珠寶、服裝及衣服配件、鐘錶和時鐘、玩具等。香港商號如欲為出口到菲律賓的香港貨物取得上述的優惠關稅待遇，其貨物須符合有關的優惠產地來源規則和相關規定，並向工業貿易署或政府認可簽發來源證的機構申請產地來源證。
 
在服務貿易方面，香港服務提供者在《自貿協定》下於菲律賓享有更佳的商機和取得市場准入的法律保障，涉及廣泛的服務界別，包括商業服務、電訊服務、建造及相關工程服務、金融服務、旅遊及與旅行相關的服務，以及運輸服務。
 
在《投資協定》下，菲律賓亦將給予香港企業在當地的投資公正和公平的待遇，向投資實體提供保護和保障，並承諾投資和收益可自由轉移。菲律賓亦會在投資被徵收或因戰爭、武裝衝突等事件引致投資損失時，按《投資協定》商訂的標準，給予在當地投資的香港企業相關補償。

香港澳洲自貿協定下月中生效　涵蓋多個範圍

港與東盟國自貿協定生效　原產貨物輸新加坡享零關稅

責任編輯：蘇穎琪

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