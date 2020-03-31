【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%

▲ 本港今年2月零售業總銷貨價值，較去年同期重挫44%，屬有記錄以來最大跌幅。（資料圖片）

本港今年2月零售業總銷貨價值，較去年同期重挫44%，屬有記錄以來最大跌幅。市場預期2月份大跌40.8%，而現時表現仍較預期遜色。首兩個月內，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則繼續成為重災區，按年大瀉58.6%。

2020年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌46.7%。



在闡釋這些數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地市場錄得的消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月25日，但上年則在2月5日，因此在作出按年比較時，把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌9.3%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌58.6%）；其他未分類消費品（下跌21.9%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌25.1%）；藥物及化妝品（下跌42.7%）；百貨公司貨品（下跌41.4%）；服裝（下跌49.9%）。

另一方面，2020年首兩個月與2019年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升11.1%。其次為燃料（銷貨價值上升6.5%）。

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，並為有紀錄以來的最大單月跌幅。這主要反映2019冠狀病毒病疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊，儘管農曆新年在不同時間出現也有一些影響。2020年首兩個月合計，零售業銷貨量按年大幅下跌33.9%。

▲ 政府發言人指，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。（資料圖片）





發言人進一步指出，2019冠狀病毒病全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

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責任編輯：葉泳珊