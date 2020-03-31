  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 17:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%

商業 16:33 2020/03/31

分享：

本港今年2月零售業總銷貨價值，較去年同期重挫44%，屬有記錄以來最大跌幅。（資料圖片）

本港今年2月零售業總銷貨價值，較去年同期重挫44%，屬有記錄以來最大跌幅。市場預期2月份大跌40.8%，而現時表現仍較預期遜色。首兩個月內，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則繼續成為重災區，按年大瀉58.6%。

2020年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌46.7%。

在闡釋這些數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地市場錄得的消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月25日，但上年則在2月5日，因此在作出按年比較時，把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌9.3%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌58.6%）；其他未分類消費品（下跌21.9%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌25.1%）；藥物及化妝品（下跌42.7%）；百貨公司貨品（下跌41.4%）；服裝（下跌49.9%）。

另一方面，2020年首兩個月與2019年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升11.1%。其次為燃料（銷貨價值上升6.5%）。

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，並為有紀錄以來的最大單月跌幅。這主要反映2019冠狀病毒病疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊，儘管農曆新年在不同時間出現也有一些影響。2020年首兩個月合計，零售業銷貨量按年大幅下跌33.9%。

政府發言人指，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。（資料圖片）



發言人進一步指出，2019冠狀病毒病全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

【香港零售】1月零售跌21.4%　略遜市場預期

【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運

【明星創業】陸詩韻瞄準網購商機創護膚品牌　疫情無損生意

【新冠肺炎】零售業資助計劃今正式接受申請　需要甚麼文件？（附申請連結）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【疫情調查】逾半企業憂慮　疫情影響未來1年收入
2020/03/30
【疫情調查】逾半企業憂慮　疫情影響未來1年收入
【香港出口】港2月出口回升無助轉勢　分析師料未來兩月續跌逾1成
2020/03/26
【香港出口】港2月出口回升無助轉勢　分析師料未來兩月續跌逾1成
【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運
2020/03/29
【新冠肺炎】疫情下網上銷售不跌反升　貿發局籲企業趁機檢視營運
【疫市營商】娛樂場所需關閉　兒童遊樂場重開未有期
2020/03/30
【疫市營商】娛樂場所需關閉　兒童遊樂場重開未有期
珠寶 疫情 零售 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【口罩供應】LinkedMarts加訂5千盒口罩　31日23:59截單

下一篇文章

【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【港產口罩】SOSo Mask開售需讚好帖文　每位可訂4盒BFE99口罩每個3元
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶