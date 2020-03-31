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【口罩供應】禮品公司Ones口罩4月初到貨　BFE+PFE超90%每盒160元

商業 14:07 2020/03/31

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在新冠肺炎疫情下，口罩供應持續緊張，各大企業紛紛搜羅或推出自家口罩應付市場需求。於2012年成立的禮品訂製公司「Ones」則推出自家口罩，現正接受訂購，每盒50個裝售160元。

據其Facebook專頁顯示，所出售的口罩採用三層設計，細菌過濾率（BFE）超過99%、微粒子過濾效率（PFE）達至少90%，並採用日本口罩上下風琴的設計，使配戴舒適。公司夥拍內地規模口罩工廠 ，日產量達一百萬，工廠合規格並有ISO証書，生產地不接近湖北，且通過美國 FDA & 歐盟CE認証，及可出口到外國。該公司指亦在專頁附上3個簡單測試口罩效能影片，並指歡迎親臨辦公室測試口罩樣本。

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「Ones」口罩一盒50個 (非獨立包裝)售160元，大量訂購可再有優惠。現時第一批口罩已全數售出，預計今個周末抵達；第二批口罩預計4月11號左右到貨，若訂購5盒以下，需要到觀塘辦公室自取；5盒或以上可選擇寄貨 (順豐到付 / 順豐智能櫃到付) 或 自取；20盒包九龍區送貨。

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責任編輯：蘇穎琪

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