【美股戰報】大摩分析反彈三步曲　年尾標指看3000點

有關疫情的壞消息充斥全球，尤其是美國確診新冠肺炎人數超越中國，但美股三大指數昨日仍然報捷，當中標指升3.35%或85點，收市報2626點。計及昨日的升市標指其實已由2191.86點的低位累升兩成，技術更見MACD於上周上穿訊號線，這數天的美股走勢是否代表跌市已經完結?

摩根士丹利股票顧問團隊主管Andrew Slimmon今天發表一份名為《Is the relief rally here?》（反彈升勢是否存在？）。報告提到，股市上月初的下跌是反映現在面對的經濟短期衰退，之所以稱其為短期衰退，是因為一般經濟衰退維持近一年，同時股市最大跌幅可達45%，即標指最低可跌至1900點水平，換言之在3月23日的最低位再跌15%。

他指出，熊市一般可分為三個階段：1.恐慌式下跌、2.反彈升勢、3.再試低位。他認為至今股市已反彈兩成，正是反映現在已進入第二階段，他相信月底會有機構投資者及養老金需要重新調整其投資組合，屆時將會再推高股市。

不過，他仍認為反彈後仍會再試低位，市場進入這階段時，每天都會傳出壞消息。現時只有數家公司調整盈利前景，大部份公司都會在４月才舉行分析員會議，屆時壞消息將湧現市場。

但長遠而言，該行認為經濟衰退只屬短暫影響，年底前標指可望升至3000點，甚至是3200點。他提醒投資者，標指股息率仍是10年期美國國債孳息率的3倍，可見股票明顯較債券吸引。他建議投資者可考慮買入金融股及非必需消費品股。