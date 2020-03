【歐洲疫情】世衛：歐洲實證兩招有效 疫情見曙光

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情】世衛:歐洲實證兩招有效 疫情見曙光

新冠肺炎疫情席捲全球,歐洲多國成為重災區,西班牙用溜冰場作停屍間,意大利棺材堆滿教堂,確診和死亡數字一度全球領先。至近日終於傳來好消息,意大利、西班牙等國的新增確診數字始見回落。世界衛生組織(WHO)專家認為,有賴社交隔離,以及封城等防疫措施,可將有限醫療資源集中火力救人,歐洲疫情有望漸趨穩定,終見曙光。

世衛數據顯示,截至歐洲時間周一(30日)早上,歐洲在過去24小時新增確診31,726確診個案,是自周五起增幅最少的日子。

世衛公共衛生緊急部門主任萊恩(Michael Ryan)於新聞發布會上解釋,今日的確診數字實質反映過去兩週的情況,疫情或漸趨穩定。他認為新增感染數字回落,因保持社交隔離以及限制民眾活動等措施發揮作用。

世衛新發疾病主管Maria Van Kerkhove亦指出,封城措施能讓公共衛生醫療體系可集中力量和資源,以識別確診患者和照顧病人。

Mike Ryan亦提醒,光靠隔離措施抵抗新冠肺炎仍是不夠,各國應在確診數字回落後,應在公共衛生體系加碼投放資源抗疫。他道:

「我們要撲滅病毒,病毒可不會自己消失的。」

("We have to push the virus down, and that will not happen by itself,")

