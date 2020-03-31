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【歐洲疫情】世衛：歐洲實證兩招有效 疫情見曙光

環球社會熱點 14:18 2020/03/31

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【新冠肺炎歐洲疫情】世衛：歐洲實證兩招有效 疫情見曙光

新冠肺炎疫情席捲全球，歐洲多國成為重災區，西班牙用溜冰場作停屍間，意大利棺材堆滿教堂，確診和死亡數字一度全球領先。至近日終於傳來好消息，意大利、西班牙等國的新增確診數字始見回落。世界衛生組織（WHO）專家認為，有賴社交隔離，以及封城等防疫措施，可將有限醫療資源集中火力救人，歐洲疫情有望漸趨穩定，終見曙光。

【意大利疫情】死亡病例突破4000宗 逾5萬人被控違反隔離令

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世衛數據顯示，截至歐洲時間周一（30日）早上，歐洲在過去24小時新增確診31,726確診個案，是自周五起增幅最少的日子。

世衛公共衛生緊急部門主任萊恩（Michael Ryan）於新聞發布會上解釋，今日的確診數字實質反映過去兩週的情況，疫情或漸趨穩定。他認為新增感染數字回落，因保持社交隔離以及限制民眾活動等措施發揮作用。

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世衛新發疾病主管Maria Van Kerkhove亦指出，封城措施能讓公共衛生醫療體系可集中力量和資源，以識別確診患者和照顧病人。

Mike Ryan亦提醒，光靠隔離措施抵抗新冠肺炎仍是不夠，各國應在確診數字回落後，應在公共衛生體系加碼投放資源抗疫。他道：

「我們要撲滅病毒，病毒可不會自己消失的。」
（"We have to push the virus down, and that will not happen by itself,"）

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傳染病 疫情 醫療機構 肺炎 醫療行業 世界衞生組織 歐洲 意大利 西班牙 新冠肺炎

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