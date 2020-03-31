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傳LG G9 ThinQ胎死腹中　LG或放棄旗艦G系列手機

科技 13:40 2020/03/31

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隨著新冠肺炎疫情持續，促使各個科技大展宣佈告吹或延期，及後就有消息指G9 ThinQ 5G可能會以中階旗艦方式推出。

早於今年年初，LG G9 ThinQ 5G手機的設計渲染圖就在網上流傳，當時有指新機將在2月底的MWC中發表。隨著新冠肺炎疫情持續，促使各個科技大展宣佈告吹或延期，及後就有消息指G9 ThinQ 5G可能會以中階旗艦方式推出。

根據韓國傳媒報道，LG G9 ThinQ 5G很大機會已經胎死腹中，甚至不會再見到G 系列的新機。據稱，LG正重塑旗下產品線，取而代之的將會是另一系列的高階5G手機，並將於今年上半年發表。報道又指，剛在去年接任的LG電子副總裁李沇模銳意改革，期望可以重返LG Chocolate年代的盛世。

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報道引述電訊業界消息人士指，LG將會放棄G系列手機，並推出全新系列。李沇模將以新系列和創新的設計，帶領LG走出智能手機的危機。不過，新機並不是走高階旗艦路線，而是採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，以中階旗艦和高性價比推出市場。

報道指，LG的新手機將會配備6.7吋至6.9吋大屏幕，支援Dual Screen雙屏幕配件，配備48MP主鏡頭的四鏡頭相機和內置4,000mAh電池。LG亦有打算推出新版本的Chocolate手機，並把5G技術引進，但就未有表明實際日期和細節資料。

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責任編輯：施雯雯

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