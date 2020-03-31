西班牙「紅公主」確診死亡 全球王室首例

▲ 西班牙國王費利佩六世的表姐、有「紅公主」之稱的王室成員瑪麗亞・特雷莎公主（Maria Teresa of Bourbon-Parma）因感染新冠肺炎後於法國病逝，成全球王室首例。

新冠肺炎疫情蔓延，全球各國有多位名人政要先後宣布確診。西班牙國王費利佩六世的表姐、有「紅公主」之稱的王室成員瑪麗亞・特雷莎公主（Maria Teresa of Bourbon-Parma）因感染新冠肺炎後於法國病逝，成爲全球首位確診新冠肺炎死亡的王室成員。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，公主的弟弟西克斯圖斯・亨利王子（Prince Sixtus Henry）發聲明表示，86歲的公主因感染新冠肺炎，上周四（26日）下午於法國巴黎病逝，並已安排於馬德里舉行葬禮。

▲ 公主年輕時期的照片

▲ 公主年輕時期的照片

公主於1933年出生，屬於西班牙王室庶系分支的波旁帕爾瑪家族（Bourbon Parma Family）。公主更是1名社會主義活動家，致力爭取女性權利，因此西班牙歷史學家（Josep Carles Clemente）於2002年為公主撰寫傳記時取書名為《紅公主》（Red Princess），其後更成爲公主的稱呼。

除了瑪麗亞・特雷莎公主外，全球亦有部分王室成員宣布確診新冠肺炎，包括71歲的英國王儲查理斯（Prince Charles）、62歲的摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）及59歲的奧地利大公哈布斯堡（ Karl von Habsburg）。

▲ 公主於2016年的照片

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