【Mircosoft365】微軟4月新服務代替Office 365　與現有版本有何分別？

▲ 微軟早前已在商用層面推廣Microsoft 365，最新擴大服務至消費者層面，代替Office 365服務。

微軟（Microsoft，美：MSFT）公布，4月21日會以「Microsoft 365」替代現有「Office 365」服務。微軟指，Microsoft 365 以Office為基礎，並加入人工智能（AI）、內容和範本，以及由雲端推動的體驗，提升用戶的寫作、簡報、設計的體驗，也協助他們更妥善地管理財政，相關功能會由今天（3月31日）開始陸續推出，並將在未來數月內覆蓋所有Office 365 訂閱用戶。

與現有Office 365訂閱服務相同，Microsoft 365提供Word、Excel、PowerPoint、Outlook等office程式，也向個人提供1TB 的OneDrive雲端儲存空間（家用版為6人，共6TB）、60 分鐘可撥打手機和固網電話的 Skype 通話時間、可攔截惡意軟件或釣魚攻擊的先進網絡保安功能、持續更新和技術支援。

不過，Microsoft 365 未如早前市場猜測有Windows 10作業系統訂閱使用的服務。

新增服務方面，微軟指，即日已有兩項新服務提供，包括推出Microsoft Family Safety 應用程式，讓家庭可管理跨Windows 個人電腦、Android及Xbox使用時間的應用程式。

另外，Microsoft Teams 加入新功能使用戶能集中以一個應用程式管理工作及生活。

微軟也更新自家 Microsoft Edge 瀏覽器，當中包括向訂閱Microsoft 365 的用戶提供進階語法檢查和美化文辭等功能。

產品價格與Office 365相同，個人版為每月54元，或全年540元；家用版每月78元，或全年780元。

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