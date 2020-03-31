  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】新威工程今起招股 一手入場費2828元

金融經濟 13:12 2020/03/31

分享：

香港建築保護解決方案供應商新威工程今起至下周二（7日）公開招股，一手（10000股）入場費2828.2元，4月23日掛牌。（資料圖片）

香港建築保護解決方案供應商新威工程 （新上市編號：08616） 今起至下周二（7日）公開招股，發售2.5億股，集資最多7000萬元，招股價介乎0.24元至0.28元，一手（10000股）入場費2828.2元，4月23日掛牌，豐盛融資為獨家保薦人。

集資所得款項的9.8%將用於為建築保護工程購買額外機械及設備、29.1%用於擴充人手、31%用於加強財務狀況以支付前期成本，以及30.1%用於擴充建築保護產品組合及繼續發展自家品牌「DP ChemTech」及「DP」產品。

香港建築保護工程市場佔有率約3%

新威工程是以香港為基地的建築保護解決方案供應商，服務包括提供建築保護工程，其中專注於防水工程，以及供應建築保護產品。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，集團於去年在香港建築保護工程市場佔有率約3%，排名第二。

截止去年12月底，收益按年增24.9%至1億元，純利亦增89.1%至1407.4萬元。

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】亞洲速運一手入場費2929元 料今年首季收入少9%

相關文章：【新股IPO】本港首季新股集資額跌32%至141億元 全球第五

相關文章：【新股IPO】微醫香港上市選定三投行 預計集資77億元

香港股票 IPO 集資 工程 香港

上一篇文章

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）

下一篇文章

【Mircosoft365】微軟4月新服務代替Office 365　與現有版本有何分別？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元