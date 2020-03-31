【新股IPO】新威工程今起招股 一手入場費2828元

▲ 香港建築保護解決方案供應商新威工程今起至下周二（7日）公開招股，一手（10000股）入場費2828.2元，4月23日掛牌。（資料圖片）

香港建築保護解決方案供應商新威工程 （新上市編號：08616） 今起至下周二（7日）公開招股，發售2.5億股，集資最多7000萬元，招股價介乎0.24元至0.28元，一手（10000股）入場費2828.2元，4月23日掛牌，豐盛融資為獨家保薦人。

集資所得款項的9.8%將用於為建築保護工程購買額外機械及設備、29.1%用於擴充人手、31%用於加強財務狀況以支付前期成本，以及30.1%用於擴充建築保護產品組合及繼續發展自家品牌「DP ChemTech」及「DP」產品。

香港建築保護工程市場佔有率約3%

新威工程是以香港為基地的建築保護解決方案供應商，服務包括提供建築保護工程，其中專注於防水工程，以及供應建築保護產品。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，集團於去年在香港建築保護工程市場佔有率約3%，排名第二。

截止去年12月底，收益按年增24.9%至1億元，純利亦增89.1%至1407.4萬元。

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