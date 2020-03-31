【日本疫情】只是巧合？東京確診在奧運延期後爆升

▲ 東京奧運上周宣告延期後，日本新冠肺炎疫情亦旋即急轉，東京確診感染人數近日快速上升。

原訂今年7月尾開幕的東京奧運上周宣告延期後，日本疫情亦旋即急轉，確診感染人數近日快速上升，全國每日新增確診人數由持續不到100宗，到近日連續多日突破100，周六更達200宗高峰，令人懷疑日本政府因奧運淡化疫情。

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奧運延期結果出爐前，日本疫情相對穩定，新增確診個案數目保持低位，惟首相安倍晉三3月24日正式宣布已向國際奧委會提議押後東京奧運後，翌日疫情突然顯著惡化，尤其是在東京。

3月19日至24日，東京平均每日新增10宗確診，到了25日突然增至47宗，並於29日達至68宗高峰。近日日本多個大城市，包括東京、大阪等，無法追查源頭的個案數目亦增加，是大爆發先兆。

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當局防疫政策亦同步大變，東京都知事小池百合子亦於奧運延期後，旋即呼籲民眾留在家中直至4月中。日本政府態度上變得更慎重，安倍周六稱，日本疫情處於大爆發邊緣，感染源頭愈來愈難追查，歐美情況隨時在日本出現。

奧運延期與疫情變化前後腳發生，令人懷疑日本政府早前為保住奧運，不顧民眾安危淡化疫情。前首相鳩山由紀夫直言，為了令疫情看似受控，東京拒絕嚴厲防疫及在病患數目上做手腳。

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日本厚生勞動相加藤勝信否認隱瞞疫情，聲稱疫情變化與奧運延期無關。安倍亦否認做數指控，強調若有隱瞞，則上升的不應只有確診人數，死亡人數亦應上升。

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