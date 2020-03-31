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坐46億遊艇避疫 夢工場David Geffen發夕陽照被轟炫富

環球社會熱點 13:50 2020/03/31

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坐46億遊艇避疫 夢工場David Geffen發夕陽照被轟炫富

在新冠肺炎疫情下，各國政府提倡自我隔離。美國億萬富豪、夢工場動畫（DreamWork）創辦人大衛格芬（David Gaffen）選擇在價值5.9億美元（46億港元）的遊艇避疫，並上載夕陽照片至社交媒體。惟惹網民批評，指他「假隔離、真炫富」；大衛格芬其後刪除了該社交媒體帳號。

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現年77歲、擁有逾8.4萬Instagram追蹤者的大衛格芬寫道：

昨晚的日落……在格林納丁斯群島（加勒比海群島）隔離，避免感染病毒。我希望每個人都安全
Sunset last night… isolated in the Grenadines avoiding the virus. I’m hoping everybody is staying safe

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《福布斯》報道，大衛格芬的遊艇價值5.9億美元，長454英尺（1.4公里），名為「朝陽」（Rising Sun）。

美國廣播公司清談節目《觀點》（The View）主持麥凱恩（Meghan McCain）斥大衛格芬的帖文「可恥」，指其身家有80億美元，應為國家提供呼吸機及醫療用品，而不是呆在遊艇發文到Instagram。

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麥凱恩斥大衛格芬的帖文「可恥」。

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