坐46億遊艇避疫 夢工場David Geffen發夕陽照被轟炫富

在新冠肺炎疫情下,各國政府提倡自我隔離。美國億萬富豪、夢工場動畫(DreamWork)創辦人大衛格芬(David Gaffen)選擇在價值5.9億美元(46億港元)的遊艇避疫,並上載夕陽照片至社交媒體。惟惹網民批評,指他「假隔離、真炫富」;大衛格芬其後刪除了該社交媒體帳號。

現年77歲、擁有逾8.4萬Instagram追蹤者的大衛格芬寫道:

昨晚的日落……在格林納丁斯群島(加勒比海群島)隔離,避免感染病毒。我希望每個人都安全

Sunset last night… isolated in the Grenadines avoiding the virus. I’m hoping everybody is staying safe