【油價急跌】 挪威主權基金或被逼變賣資產

▲ 外電估計， 挪威主權基金可能需要將其債券投資組合的相當大一部分出售。(網上圖片)

彭博報道，全球最大主權基金挪威主權基金因面臨政府贖回壓力，準備史無前例地出售資產。挪威主權基金規模達9,500億美元，去年中港股票持倉達476.6億美元（約3717.5億港元）。

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新冠肺炎疫情引發環球股災，但挪威主權基金據報未有打算撈底，策略與2008年金融海嘯時截然不同。2008年時，挪威主權基金趁著全球拋售在股市撈底，惟今次基金可能需要將其債券投資組合的相當大一部分出售。

油價急跌 挪威政府或贖回資金

報道指，挪威面臨著半個世紀以來最嚴重的經濟衝擊。隨著石油收入急劇下降，挪威政府用於對抗危機的收入大大減少。這意味著挪威政府將需要從財富基金中，歷史性贖回資金來維持支出。

基金所投資的公司現在大多暫停派息，行政總裁Yngve Slyngstad表示今年的現金流將大大低於先前預期。在2019年，該基金獲得現金流達2,430億挪威克朗（約230億美元）。

據彭博估算， 假設油價今年保持在目前水平，挪威政府今年將需要從該基金中撤出至少2,660億挪威克。值得留意，情況正在迅速惡化，數字仍然隨時可能會變。一周前，挪威政府的贖回額似乎僅會達到1,500億挪威克朗，相當於140億美元。

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