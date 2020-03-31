大摩亞洲前主席羅奇：新冠肺炎疫情會令美國陷入二戰以來最嚴重的衰退

▲ 羅奇稱，疫情持續愈久，對中小企的衝擊愈大，因中小企更難重拾舊有的商業模式。

新型冠狀病毒肺炎全球大爆發，耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲前主席兼前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）認為，受新冠肺炎疫情影響，美國經濟突然停頓，希望能度過難關，但相信經濟會出現連續兩季的大規模負增長，陷入自二戰以來最嚴重的衰退。

失業率飆升進一步削弱消費

羅奇接受CNBC訪問時表示，雖然疫情最終可以得到解決，但經濟反彈不會自然而然地發生。他以花園業務作比喻，急跌後，不會立即出現急速的反彈，雖然社會可以重新開始生產，但一般市民可以立即重新開始消費嗎？市民初時仍會感到害怕，不願意外出進行各種社交活動，更重要是失業率飆升會進一步削弱消費，因此復甦只會非常短暫。

羅奇稱，疫情持續愈久，對中小企的衝擊愈大，因中小企更難重拾舊有的商業模式，並在正常的經濟衰退周期中增聘僱員。

「中國明顯實行了嚴厲的隔離及限制旅行的措施，但我追蹤的數據發現，中國的消費仍然相當低迷，反映即使像中國般實施疫情控制措施，經濟復甦之路非常艱難。」

今年1月已警告小心肺炎疫情

2003年沙士爆發時，羅奇正身處中國。今年1月，羅奇曾警告，投資者應保持警剔，新冠肺炎疫情可能引發環球經濟震盪。

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