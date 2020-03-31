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【新冠肺炎】IT人手短缺　企業如何應對網絡安全威脅

科技 13:15 2020/03/31

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新冠肺炎肆虐，但黑客並沒有受影響，反而出現利用疫情資訊進行攻擊，企業在應對疫情時，不能不防黑客從後偷襲。

在瞬息萬變的環境中，頂尖的 IT 人才是企業的瑰寶。他們不但維持企業日常運作，更是促進企業轉型和刺激創新的動力。可惜的是，不少企業經常受 IT 人才不足的問題困擾，尤其在網絡安全方面，隨著更精密和具針對性的攻擊手法於全球及亞太地區冒起，人手短缺隨時引致保安漏洞，為資料外洩埋藏伏線。去年香港電腦保安事故協調中心一共錄得 9,458 宗保安事故，而最近的研究亦指出，該類事故可導致香港 2,500億港元經濟損失。

【新冠肺炎】黑客利用疫情作網絡攻擊　錄逾9000宗個案

77% CIO ：比5年前更難覓IT人才

網絡安全挑戰日益嚴峻，企業吸納網絡安全的人才亦越見困難。根據451 Research調查顯示，89% 受訪者認為招聘新的資訊安全專業人士有困難，52% 受訪者亦認為企業內網絡安全員工的水平不足以應對挑戰，反映企業沒有足夠的人員應對今日的威脅。在香港，一項人力資源顧問的調查報告亦指出，77% CIO 認為他們比五年前更難物色專業人士，而問題在 IT 安全方面更是明顯。

進一步而言，企業成立內部的資訊安全監控中心（SOC）涉及大量基建投資，價值不菲，雖然每年支出達 286 萬美元，但只有 51% 企業滿意監控中心偵測網絡安全的成效，反映投入與回報並不成比例。

與此同時，多雲環境的盛行使企業的網絡環境變得更加複雜，導致人為失誤的機率增加。F5 Networks 的《2020 應用服務現狀》報告就指出，隨著 87% 的企業採納多雲策略，他們面對種種挑戰，包括維持各雲端平台的安全合規、修復程式漏洞等等。而事實上，2019年一間世界知名數據管理公司就因錯誤的雲端配置而導致逾 1TB 的公司及員工資料曝光，影響深遠，類似情況比比皆是。

惡意廣告軟件入侵　Google下架多個兒童遊戲軟件

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託管式服務 能保安全？

然而，坊間亦有不少方案助企業應對問題。透過託管式服務，企業資源不但能充分發揮，網絡安全亦更具保障。現時，每個漏洞公布的時間相隔只有 9 至 12 小時，單靠企業內部根本趕不及修復，可幸託管式服務提供全天候資訊安全監控中心，不但即時監察網絡環境，亦能自動回應網絡安全事故，及時修復漏洞。

另外，企業平均擁有達 200 個應用程式，面對應用泛濫的問題，託管式服務為企業帶來全面的監察，並確保程式時刻處於最新狀態，以助達至合規。最後，當繁複冗贅的網絡安全工作轉移到託管式服務後，企業 IT 員工和資源便可專注核心業務，助企業增長，展現最大價值。

隨著數碼轉型步伐日趨加速，但數碼化亦為企業帶來更多網絡安全隱憂，而託管式服務不但更具彈性，亦可賦予企業可預計成本的能力，更為他們的網絡提供更強大的防護。企業可嘗試採用託管式服務，以擺脫 IT 人才的困境，在激烈的數碼化環境中脫穎而出。

撰文 : Gail Coury F5 Networks Silverline副總裁兼總經理

欄名 : Smart World

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