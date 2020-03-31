▲ 全球戰「疫」 極待政策變革

為了應對本次疫情的全面壓力，未來全球政策料將發生重要演進。筆者認為，「五個結合」有望成為未來政策搭配的核心方向。相應政策變革的推進速度和執行效果，將為預估各經濟體風險走勢提供重要依據。

第一，頂層設計與細化落實相結合。隨着戰「疫」進入下半場，頂層的政策選項已相對明確，新的重心在於政策的細化落實。在防疫政策層面，是否能夠守住基礎治理的防綫，在經濟金融政策層面，能否打通政策刺激的「最後一公里」，尤其是克服疫情對貨幣政策、財政政策的終端梗阻，將是導致各主要經濟體未來表現分化的關鍵。

第二，危機救助與常態扶助相結合。疫情衝擊之下，中小企業將成為壓力集聚的木桶短板，針對性的危機救助不可或缺。而在危機退潮之後，相應救助措施需要常態化，以補上經濟結構性短板，避免次生風險的反覆發作。

第三，短期托底與長期發展相結合。無論是對中國經濟還是全球經濟，一定的增速是保持經濟社會穩定的前提，因此未來的托底政策加碼勢在必行。但是，吸取2008年以來的教訓，新一輪托底政策亦需着眼長遠，通過新基建等方式，抓住疫情下以數字經濟為核心的新興產業發展機遇，重塑經濟增長的長期引擎。

第四，宏觀增長與微觀福祉相結合。面對全球疫情的重壓，保持增速雖然必要，但是已不必拘泥於特定的數位目標。相反，宏觀增長的目標需要下沉並錨定於微觀福祉，落實於對居民就業、生活、醫療等方面的保障。這不僅有助於鞏固社會韌性，也將保留長期消費潛力和產業鏈完整性，為疫情後的供求雙復甦夯實基礎。簡而言之，疫情之下，以「福祉」換「增速」，則兩者皆失；平衡「增速」與「福祉」，則兩者皆存。

第五，實體經濟與金融市場相結合。戰「疫」下半場的核心戰鬥之一，在於避免金融風險向實體經濟傳導、觸發高槓桿下的「債務通縮」。這一方面要求加強對市場流動性的呵護，平抑信用風險溢價，另一方面則需要穩定實體經濟迴圈，穩固企業資金鏈。兩者亟待平衡推進，尤其要警惕因為短期的政治或市場壓力，一味為金融市場提供刺激，而忽視了實體經濟的紓困。從長遠來看，實體經濟的穩健最終將引導金融市場信心的反彈，並為對疫情的全球持久戰提供可持續的支撐。