【新股IPO】亞洲速運一手入場費2929元 料今年首季收入少9%

▲ 香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運今起至下周四（9日）公開招股，一手（5000股）入場費2929.2元，4月20日掛牌；集團預料，受疫情影響，今年首季收入將按年少9%。

香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） 今起至下周四（9日）公開招股，發售1.2億股，集資最多6960萬元，招股價介乎0.42元至0.58元，一手（5000股）入場費2929.2元，4月20日掛牌，南華融資為獨家保薦人。

集資所得款項34.6%將用於擴充及升級運輸車隊、24.7%用於擴充勞動力、21%用於購置X光安檢系統，以及19.7%用於投資及升級資訊科技系統。

招股文件顯示，截止去年底，集團收入按年增9.1%至3.6億元，主要由於車程數目增加約41%，導致運輸服務收益增加，不過，因非經常性上市開支，期內轉盈為虧，淨虧損10.9萬元，2018年純利643.8萬元。

新冠肺炎拖累今年首季收益按年少9%

新冠肺炎疫情持續擴散，亞洲速運預期，疫情的爆發將於短期內對集團的財務狀況造成一定程度影響，由於中國數以百計製造商已暫停運作或以有限規模運作，將延誤產品交付進度，影響客戶的交付進度，可能導致對服務的需求下降並影響集團財務狀況，預期今年第一季的收益將較按年少約9%。

集團指，疫情已於短期內對集團於中國的營運造成影響，雖然集團獲准於今年2月3日恢復於中國的營運，惟為盡量減低疫情於社區傳播的潛在風險，已為中國員工實施彈性輪換工作安排，故中國業務僅於2月底前方恢復全面營運。

另外，疫情爆發而引致的潛在全球經濟下行，或會導致宏觀經濟狀況出現不利變動或全球經濟轉差，對消費者信心及購買意慾造成負面影響，並令空運貨物吞吐量下跌，而若干國家實施的旅遊禁令限制或會導致運送空運貨物的客機供應減少，繼而影響全球空運貨物吞吐量及客戶及貨運代理商的營運。

香港第三大空運貨站營運服務提供商

亞洲速運是香港空運貨物地勤服務提供商，服務主要覆蓋空運貨站營運、運輸及倉儲及其他增值服務，擁有超過20年經驗，總部位於香港，並將地域覆蓋範圍延伸至深圳、廣州、上海及成都。

根據弗若斯特沙利文報告，香港的空運貨站營運服務市場被視為集中，2018年全香港只有不足20家營運商，而集團為香港第三大空運貨站營運服務提供商，於2018年市佔率15.1%。

值得注意的是，亞洲速運連續超過15年取得營運Top Global Express Carrier於香港國際機場的亞洲空運中心內的空運貨站的合約，並於香港國際機場超級一號貨運站向Hong Kong Air Cargo Terminal Operator提供空運貨站營運服務五年。

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