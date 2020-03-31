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【美國疫情】首現軍人死亡 國防部：巨大損失

環球社會熱點 12:36 2020/03/31

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加，五角大樓在周一（30日）宣布，美國出現首位因新冠肺炎而死亡的軍人。美國國防部表示，這對軍事社區造成了巨大損失。

美國國民警衛隊局長，倫傑爾將軍（Joseph Lengyel）在社交平台Twitter上發文，自3月21日住院以來，身為國民警衛隊成員的陸軍上尉希科克（Douglas Linn Hickok），是新澤西州傑克遜市的一名醫生助理，於周六（28日）去世。

美國國防部長埃斯珀在一份聲明中稱：「這對我們的軍事社區造成了巨大的損失，我們向他的家人、朋友、平民同事和整個國民警衛隊表示慰問。此消息使我們決心與合作機構更加緊密地聯繫，阻止新冠肺炎的傳播。」

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目前，美國569名現役軍人染上新冠肺炎，還有220名文職人員，190名士兵家庭成員和64名合約員工。一名合約員工和一名士兵家屬在本月初去世。

各州長已在全美動員了1萬多名國民警衛隊成員，特朗普總統上周五簽署一項行政命令，允許五角大樓召回多達100萬名預備役人員，補充部隊。

此外，國防部還向紐約和洛杉磯派出兩艘海軍醫院船，向東海岸和西海岸派出陸軍野戰醫院，並確定了114個可以在大流行期間轉為醫院的地點。

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責任編輯：曾子龍

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