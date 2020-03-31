中信股份去年多賺7%增派末期息 中信澳礦首次扭虧

▲ 中信股份現仍持有麥當勞中港業務10%股權。

中信股份 （00267） 去年純利按年增長7%至539億元；如剔除人民幣兌港幣折算的影響，純利增長12%。末期息增9.6%至0.285元，全年股息0.465元，按年增加13%。董事長朱鶴新指，今年會是艱難的一年。除了宏觀環境帶來的挑戰，還要應對新冠肺炎疫情對生產力和經濟活動帶來的負面影響，公司將對投資採取更加審慎 的態度，也會更注重提升各項業務創造現金流的能力。

現金及備用信貸總額約300億元

金融板塊整體向好，盈利增長3%至428億元；剔除滙率折算影響則升7%。非金融板塊的增長主要由於中信澳礦2019年首次錄得盈利、特鋼業務利潤大幅上升以及出售中信戴卡58%股權獲得收益。截至2019年年底，中信股份的現金及備用信貸總額約300億元。

中信澳礦去年的精礦粉出口量超過2000萬噸，扭虧主要由於上半年鐵礦石價格走強及降本增效，但中信澳礦仍未獲得項目生命期內所需的重要批文及文化，因此無法確保項目有足夠空間堆放廢石和尾礦，同時礦山開採的範圍也受到影，導致公司無法對項目進行長期規劃。

繼續參與麥當勞未來的發展

中信去年向中信資本出售麥當勞中港業務22%股權，現時仍持有10%股權，可繼續參與麥當勞未來的發展。過去三年，麥當勞中國內地和香港的新增餐廳數量超過1,000家，帶來收入和盈利的顯著增長。

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