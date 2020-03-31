【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩

新冠肺炎疫情持續，美國累計新冠肺炎確診數字突破16萬。月初美國副總統彭斯仍勸諭民眾不需戴口罩，近日即使在醫護口罩物資短缺下，美國總統特朗普仍言不排除採納全民戴口罩抗疫的建議，一改以往淡定姿態。

世衛專家：無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先

美傳染病專家：美國爆新冠肺炎風險低 普通口罩無預防作用

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長Scott Gottlieb醫生，向白宮應對疫情特別工作小組提出全民戴口罩的建議，與以往政府諭民眾不需口罩的做法唱反調。特朗普表示會考慮相關建議。

戴口罩是慎重決定 恐加劇物資短缺

消息人士指，全民短期戴口罩是經過審慎商討後的建議（"serious discussion"），惟目前美國醫護仍正面對口罩短缺，市面口罩供應自然不夠，恐加劇醫護物資短缺問題。特朗普周日（29日）更不開名指控有醫院口罩短缺是因為允許物資被盜，惹來非議。

【口罩短缺】特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

【口罩短缺】美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用

眼見美國確診數字已超越中國，成為全球第一，特朗普說：

「我們要挽回自己的國家」

（"We want our country back," ）

特朗普強調，若他採納建議，也只會是短期安排，非長遠之計。（"a period of time, not forever."）

【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口

法國現口罩搓手液搶購潮 馬克龍徵口罩供醫護