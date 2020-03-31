【美國疫情】Amazon旗下超市醞釀全國罷工 要求隔離有糧出

▲ Amazon旗下的全食超市員工擬罷工，要求公司在員工隔離期間支薪。

新型冠狀病毒肆虐下，美國多州封鎖，商店餐廳關閉，民眾對超市更加倚賴，超市生意大增成最大贏家。惟亞馬遜（Amazon，美：AMZN）旗下的大型連鎖超市全食超市（Whole Foods）員工卻於此時醞釀全國罷工，勢對美國民眾採購必須品構成打擊。

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全食超市員工威脅於當地周二集體請病假，他們要求資方提供免費新冠病毒測試，及向需受隔離的員工支付薪水。他們不接受資方提出，調高時薪2美元的條件，要求將冒險外出上班員工的時薪上調多1倍。

他們並對防疫政策不滿，要求推出新措施，確保員工及顧客能保持社交距離，設立足夠的消毒器材，並要求一旦有員工確診，相關分店應馬上關閉，直至安全後才重開。

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按全食超市目前的政策，不少員工即使生病，亦無法安心休假，恐影響防疫工作成效。一名女員工因為身體不適被醫生建議休假自我隔離，但她的病徵未嚴重至需接受病毒測試。

全食目前僅讓確診受感染的員工放有薪假，故她的有薪病假申請不獲接納，超市又稱若病情好轉，她應如常上班。該女員工指，不少遭遇相同情況的同事手停口停，財政上無法負擔在家休假，故如常上班。

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全食芝加哥分別有員工直言：「你不能就這樣叫人不要上班，若果他們需要在2天內支付租金。他稱超市目前是以最低人手運作，因為財政上能負擔的人都已休假，仍然上班的都是想上班或別無他法的人。

超市發言人指，公司致力以確保員工健康為優先，持續推出新的安全指引，保護前綫員工，又稱公司實行開放政策（open door policy），一直鼓勵員工直接向上司反映意見。

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