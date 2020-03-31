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【新冠肺炎】Baby Shark團隊製作新版本歌曲　教導小朋友勤洗手

科技 11:53 2020/03/31

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《Baby Shark》製作團隊Pinkfong! 最近將歌曲改為「洗手版」，成為新作《Wash Your Hands with Baby Shark》。

幾乎每位小朋友都喜歡的洗腦神曲《Baby Shark》，其製作團隊Pinkfong! 最近將歌曲改為「洗手版」，成為新作《Wash Your Hands with Baby Shark》。

由於新冠肺炎肆虐，《Baby Shark》團隊決定推出相應的新版本幫助宣傳抗疫資訊。為了教導兒童勤洗手防疫，Pinkfong! 鼓勵兒童邊唱歌邊洗手，確保他們能夠培養正確洗手時間20秒。

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新歌旋律跟以往一樣，但就用上新歌詞，改編成《Wash Your Hands with Baby Shark》，歌詞變成「Wash Your Hands, doo doo doo doo doo」和「Grab some soap, doo doo doo doo doo」等等，實行教導和鼓勵小朋友們認真徹底清潔雙手，減低感染病毒的風險。除了主要的卡通影片，右下角亦有示範影片，清楚教導洗手方法。而歌曲尾段亦有教導小朋友咳嗽和打噴嚏時要蓋住口鼻，增加小朋友的衛生意識。

除了主要的卡通影片，右下角亦有示範影片，清楚教導洗手方法。 （YouTube截圖）

歌曲尾段亦有教導小朋友咳嗽和打噴嚏時要蓋住口鼻，增加小朋友的衛生意識。（YouTube截圖）

影片片尾更鼓勵家長參與「#BabySharkHandWashChallenge」，新歌在Youtube平台發表，至今已有近450萬點擊率，希望藉此能讓家長和小朋友都認真學習對抗病毒。

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責任編輯：施雯雯

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