【新冠肺炎】Baby Shark團隊製作新版本歌曲　教導小朋友勤洗手

▲ 《Baby Shark》製作團隊Pinkfong! 最近將歌曲改為「洗手版」,成為新作《Wash Your Hands with Baby Shark》。

幾乎每位小朋友都喜歡的洗腦神曲《Baby Shark》,其製作團隊Pinkfong! 最近將歌曲改為「洗手版」,成為新作《Wash Your Hands with Baby Shark》。

由於新冠肺炎肆虐,《Baby Shark》團隊決定推出相應的新版本幫助宣傳抗疫資訊。為了教導兒童勤洗手防疫,Pinkfong! 鼓勵兒童邊唱歌邊洗手,確保他們能夠培養正確洗手時間20秒。

【家居抗疫】限時免費App下載 烹飪健身包羅萬有

【免費下載】多個手遊App限時免費 《蠟筆小新》推出即上榜首

新歌旋律跟以往一樣,但就用上新歌詞,改編成《Wash Your Hands with Baby Shark》,歌詞變成「Wash Your Hands, doo doo doo doo doo」和「Grab some soap, doo doo doo doo doo」等等,實行教導和鼓勵小朋友們認真徹底清潔雙手,減低感染病毒的風險。除了主要的卡通影片,右下角亦有示範影片,清楚教導洗手方法。而歌曲尾段亦有教導小朋友咳嗽和打噴嚏時要蓋住口鼻,增加小朋友的衛生意識。

▲ 除了主要的卡通影片,右下角亦有示範影片,清楚教導洗手方法。 (YouTube截圖)

▲ 歌曲尾段亦有教導小朋友咳嗽和打噴嚏時要蓋住口鼻,增加小朋友的衛生意識。(YouTube截圖)

影片片尾更鼓勵家長參與「#BabySharkHandWashChallenge」,新歌在Youtube平台發表,至今已有近450萬點擊率,希望藉此能讓家長和小朋友都認真學習對抗病毒。

《集合啦!動物森友會》破歷代首週銷量紀錄 拆解爆紅之謎!

責任編輯:施雯雯