【小米華為】小米華為開戰？　華為4月15日發布榮耀30系列

▲ 華為榮耀將於4月15日發布30系列。

小米 （01810） 、華為近月來頻頻傳來新機銷售消息。小米今日在官方微博宣布錘子科技創始人羅永浩將於明天（4月1日）晚上8時開直播幫小米帶貨手機小米10。另一邊廂，華為榮耀手機昨日（3月30日）新發布華為第二款搭載5G晶片的手機榮耀30s，官方微博今日又宣布，榮耀30系列將於4月15日正式發布。

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榮耀30s定價宣戰小米？

榮耀30s售價2399元起，榮耀總裁趙明昨日接受內地媒體採訪稱，目前5G手機的市佔僅15%至20%，且還未普及。定價在2000至2500元價位，是大多數消費者都能負擔得起的5G手機價格，但「內部定位是千萬級的」。

他稱，讓購買5G手機的中國消費者在該價格不用思考和猶豫。

華為榮耀2月銷售中國前二 誰是No.1？

另外，趙明透露，相關數據顯示，榮耀今年2月已經成為中國前二的手機品牌。

在此前，小米副總裁盧偉冰曾向榮耀隔空宣戰，「Redmi今年的目標是超越榮耀」。趙明則回應稱，這是在強行捆綁榮耀，「歡迎正常的市場競爭，良性競爭可以促進行業發展。希望不要陷入惡性循環」。

他續指，榮耀比友商（小米）旗下相當多的子品牌加一起的銷量，還要多20%至30%，「堅持底線，讓我們的份額一路高升。競爭對手不是我們要考慮的核心，而是產品和消費者」。

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