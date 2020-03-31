【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

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【意大利疫情】全國封鎖延長至4月12日 暫無完結日期
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，確診人數逾16萬，但重災區紐約迎來一絲希望。美軍1,000床位醫院船「安慰號」進駐紐約市，在紐約曼哈頓港口泊岸。安慰號醫院船有望減輕紐約市醫院爆滿壓力。紐約人近日飽受疫情所困，看到安慰號醫院船抵達似乎為之一振。安慰號醫院船開進紐約港時，紐約多艘船隻及海岸警衛隊直升機皆出動護航，場面盛大。
美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）周一（30日）提前部署到位，進駐紐約港。安慰號醫院船在紐約雖不會直接治療新冠肺炎病人，但會負責接收與疫情無關病人，以減輕市內醫療機構日常負擔，容許後者有更多資源抗疫。
安慰號醫院船剛完成維修，上周六（28日）從母港弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地出發，全速開赴美國疫情最重災區紐約市。
紐約州截至周一（30日）有超過6.7萬人確診新冠肺炎，其中逾3.8萬人來自紐約市；紐約州及紐約市疫情死亡人數分別達1,227人及914人。
美國政府2周前宣佈調動安慰號及其姊妹船仁慈號（USNS Mercy），分別支援紐約及西岸疫情。
國防部官員當時預料，安慰號需時數周才可完成維修及部署到紐約。仁慈號上周已於加州洛杉磯港就位。
仁慈號與安慰號醫院船，是為美軍仁慈級醫院船（Mercy-class hospital ship）旗下兩艘姊妹船。
仁慈級醫院船由超級油輪改建而成，全長272米，排水量6.9萬餘噸。每艘船上除有1000病床，還有放射治療設施、斷層掃瞄設備、醫學實驗室、藥房等等，正是浮動醫院。