【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，確診人數逾16萬，但重災區紐約迎來一絲希望。美軍1,000床位醫院船「安慰號」進駐紐約市，在紐約曼哈頓港口泊岸。安慰號醫院船有望減輕紐約市醫院爆滿壓力。紐約人近日飽受疫情所困，看到安慰號醫院船抵達似乎為之一振。安慰號醫院船開進紐約港時，紐約多艘船隻及海岸警衛隊直升機皆出動護航，場面盛大。

特朗普：美國死10萬人已很好

華府拒絕隔離紐約 理由竟是這樣

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

美軍安慰號醫院船（USNS Comfort）周一（30日）提前部署到位，進駐紐約港。安慰號醫院船在紐約雖不會直接治療新冠肺炎病人，但會負責接收與疫情無關病人，以減輕市內醫療機構日常負擔，容許後者有更多資源抗疫。

▲ 美軍安慰號醫院船30日開抵紐約，在紐約港大門韋拉札諾海峽大橋（Verrazzano-Narrows Bridge）下經過

安慰號醫院船剛完成維修，上周六（28日）從母港弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地出發，全速開赴美國疫情最重災區紐約市。

紐約州截至周一（30日）有超過6.7萬人確診新冠肺炎，其中逾3.8萬人來自紐約市；紐約州及紐約市疫情死亡人數分別達1,227人及914人。

華府專家：美國疫情死亡人數或達20萬

【美國疫情分佈】佔全球確診20% 特朗普：死亡兩周見頂

▲ 安慰號醫院船經過紐約市地標，自由女神像

▲ 安慰號醫院船在紐約不會直接治療新冠肺炎病人，但會接收與疫情無關病人，以減輕市內醫院日常負擔

▲ 安慰號醫院船駛入紐約港，港內有船隻掛上美國國旗向醫院船上人員致敬

美國政府2周前宣佈調動安慰號及其姊妹船仁慈號（USNS Mercy），分別支援紐約及西岸疫情。

國防部官員當時預料，安慰號需時數周才可完成維修及部署到紐約。仁慈號上周已於加州洛杉磯港就位。

凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

▲ 紐約港多艘船隻為安慰號醫院船護航

▲ 安慰號醫院船駛入哈德遜河，前往曼哈頓西岸碼頭

▲ 美國海岸警衛隊直升機，歡迎安慰號醫院船支援紐約抗疫

▲ 紐約市對岸新澤西州澤西城，民眾觀看安慰號醫院船開入紐約港

仁慈號與安慰號醫院船，是為美軍仁慈級醫院船（Mercy-class hospital ship）旗下兩艘姊妹船。

仁慈級醫院船由超級油輪改建而成，全長272米，排水量6.9萬餘噸。每艘船上除有1000病床，還有放射治療設施、斷層掃瞄設備、醫學實驗室、藥房等等，正是浮動醫院。

白宮要求各州長把轄區「當紐約」 預備應對

【美國疫情】「特朗普果然讓美國第一」希拉莉言論捱轟

▲ 安慰號醫院船有1000病床，還有放射治療設施、斷層掃瞄設備、醫學實驗室、藥房等等，正是浮動醫院

▲ 安慰號醫院船由油輪改建而成，姊妹船仁慈號目前正在加州洛杉磯支援當地疫情

特朗普：醫院由得口罩被偷 才會短缺

美國FDA批准口罩消毒技術 日增40萬個N95重用

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大