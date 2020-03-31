【航空告急】美國航空傳尋求930億救助方案　維珍澳洲僅要求67億

新冠肺炎疫情重擊航空業，多國政府表態願助航空公司後，航空公司陸續向政府開價。美國航空（American Airlines）向員工稱，擬向華府尋求總值120億美元（折合約930億港元）援助方案，當中包括60億美元貸款、60億美元支薪補貼，換取美航未來6個月不主動裁員、不減薪。

以員工數目計，美航為美國最大航空公司，去年有13.37萬名全職員工。美航稱有美國政府資金支援和自身現金水平，集團可度過最壞的情景。美航也擬改善自願無薪假、提早退休的條款。

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澳洲方面，維珍澳洲航空（Virgin Australia）向政府申請14億澳元（折合67億港元）貸款，應對新冠肺炎疫情危機。維珍澳大利亞航空稱，公司正在為澳洲航空業爭取50億澳元的支持方案，上述貸款是其中一部分。

香港方面，機管局和港府今年先後推出兩輪機場業界支援措施，總額26億港元﹐協助航空公司、機場商戶等。

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