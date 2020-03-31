【意大利疫情】全國封鎖延長至4月12日 暫無完結日期

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，意大利感染人數不斷增加，而口罩等醫療物資極度短缺，就死亡人數而言，意大利佔全球死亡三分之一。當局表示，全國封鎖會延長至4月12日。同時，政府暫時未有表明完結的日期。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至復活節，4月12日。意大利衛生部沒有給出新日期的完結時間，但表示政府將會提出。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的一份聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這個方向前進。」

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意大利人已經被封鎖了三個星期，大多數商店，酒吧和餐館都關閉，民眾被被禁止離開家園。意大利民事保護局稱，在過去的24小時內，死亡人數增加812人，扭轉連續兩天的下降趨勢。

儘管新發病例僅增加了4,050例，是3月17日以來的最低增幅，總數已突破10萬例。但是，新感染人數下降的部分原因，是由於測試劑數量減少而造成的。

意大利倫巴第主席豐塔納（Attilio Fontana）表示，日前的活動、聚會和商業活動被遏制，阻止案件數量數級地增長，因此必須予以保留。他稱：「我們走在正確的軌道上，圖表線保持平穩，不是上坡，但也不是下坡。」

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責任編輯：曾子龍

