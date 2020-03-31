【業績】一文看清企業業績　嘉里物流去年多賺 55%（不斷更新）

▲ 瘋狂業績3日最後一日，今日有312間公司業績。

香港股市踏入最後一日業績期，繼上周五（3月27日）及星期一（3月30日）分別有284及346間公司公布業績後，今日（3月31日）為瘋狂業績期最後一日，總共達942間上市公司公布業績，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：

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嘉里物流

嘉里物流（00636）公布，全年錄得純利按年增長55%至37.9億元，收入按年增加8%至411.4億元，核心純利按年增長4%至13.7億元。派末期息18仙。

公告及通告 - 末期業績

中國通信服務

中國通信服務（00552）公布，全年錄得純利按年增長5.1%至30.5億元（人民幣，下同）；經營收入1174億元，按年增長10.6%。派末期息0.1321元，以及特別股息0.0264元，合計股息為每股0.1585元。

公告及通告 - 末期業績

中聯重科

中聯重科（01157）公布，去年錄得純利43.81億元（人民幣，下同），按年增加115.71%；收入為433.1億元， 按年增加50.91%。 不派末期息。

公告及通告 - 末期業績

中信股份

中信股份（00267）公布，全年淨利潤按年增長7%至539億元，如剔除人民幣兌港幣折算的影響，淨利潤則按年增長12%。派末期息0.285元，全年派息0.465元。

公告及通告 - 末期業績

聯合能源集團

聯合能源集團（00467）公布全年業績，去年純利19.1億元，按年增長16.4%，持續經營業務營業額71億元，按年增長34.6%，每股盈利7.26仙。不派末期息。

公告及通告 - 末期業績

PERSTA

PERSTA （03395） 公布全年業績，去年虧損進一步擴闊至5047萬加元，按年減少近6倍；收入縮約11%至1363萬加元；不派息。

公告及通告 - 末期業績

華融投資

華融投資股份 （02277） 公布去年由盈轉虧，錄得虧損約9.27億元，續經營收益按年下降44%至約5.11億元，不派息。

公告及通告 - 末期業績

九江銀行

九江銀行 （06190） 公布全年純利按年升4.5%至18.4億元（人民幣，下同），營業收入95.49億元，按年增21.4%；資本充足率11.68%，按年增0.13個百分點；不良貸款率1.71%，按年減0.28個百分點。派末期息每10股1.2元（含稅）。

公告及通告 - 末期業績

仁天科技控股

仁天科技控股 （00885） 公布全年業績，去年虧損縮窄43%至16.9 億元，收益按年減少84.5%至17.5億元，不派息。

公告及通告 - 末期業績

百勤油服

百勤油服 （02178） 公布全年虧損8740萬元，按年縮窄86.0%；收入約為4.8億元，按年增長84.7%，不派末期息。

公告及通告 - 末期業績

佳華百貨控股

佳華百貨控股 （00602） 公布全年5230萬元人民幣，收入按年下跌9.2%至約6.5億元人民幣，不派末期息。

融信資源

融信資源 （00578） 公布全年虧損擴闊25%至4460萬元，收入按年減少48%至5億元，不派息。

公告及通告 - 末期業績

平安證券

平安證券 （00231） 公布全年業績，去年虧損減少約45%至7億元，營業額按年減少49%至4124萬元，不派末期息。

公告及通告 - 末期業績

中國旭陽集團

中國旭陽集團 （01907） 公布全年業績，去年純利倒退34.7%至13.6億元（人民幣，下同），收益按年跌8.5%至188億元，派末期息每股3.82分。

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中鋁國際

中鋁國際 （2068） 公布全年業績，去年錄得純利按年增加14%至3485萬元（人民幣，下同），按每10股派發現金股利0.036元（含稅）。

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慶鈴汽車

慶鈴汽車 （01122） 公布，去年純利倒退24%至3.5億元（人民幣，下同），派末期股息每股0.16元。

公告及通告 - 末期業績

中國黃金國際

中國黃金國際 （02099） 公布，去年虧損縮減至3215美元，收入升15%至6.6億美元，不派息。

公告及通告 - 末期業績

東風集團

東風集團 （00489） 公布全年業績，去年純利按年跌0.9%至129億元（人民幣，下同），收入按年升3.3%至約1010.9億元。派末期息25分。

公告及通告 - 末期業績

馬鞍山鋼鐵

馬鞍山鋼鐵（00323）公布全年業績，去年純利倒退81%至11.3億元（人民幣，下同），營業收入按年跌4.5%至782億元，派末期息0.08元（含稅）。

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江西銅業

江西銅業（00358）公布全年業績，去年淨利潤按年升0.77%至24.7億元（人民幣，下同）；營業收入按年增長11.6%至2403億元。派末期息0.10元（含稅）。

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