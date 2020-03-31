【業績】一文看清企業業績 九江銀行全年多賺4.5%　東風集團去年純利跌0.9%（不斷更新）

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【零售寒冬】林鄭預告2月零售數據創最大跌幅 加推數百億元防疫抗疫基金
香港股市踏入最後一日業績期，繼上周五（3月27日）及星期一（3月30日）分別有284及346間公司公布業績後，今日（3月31日）為瘋狂業績期最後一日，總共達942間上市公司公布業績，以市值計（包括其AH股總市值），達18萬億元，以下是一文看清公司業績：
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PERSTA
PERSTA （03395） 公布全年業績，去年虧損進一步擴闊至5047萬加元，按年減少近6倍；收入縮約11%至1363萬加元；不派息。
公告及通告 - 末期業績
華融投資
華融投資股份 （02277） 公布去年由盈轉虧，錄得虧損約9.27億元，續經營收益按年下降44%至約5.11億元，不派息。
公告及通告 - 末期業績
九江銀行
九江銀行 （06190） 公布全年純利按年升4.5%至18.4億元（人民幣，下同），營業收入95.49億元，按年增21.4%；資本充足率11.68%，按年增0.13個百分點；不良貸款率1.71%，按年減0.28個百分點。派末期息每10股1.2元（含稅）。
公告及通告 - 末期業績
仁天科技控股
仁天科技控股 （00885） 公布全年業績，去年虧損縮窄43%至16.9 億元，收益按年減少84.5%至17.5億元，不派息。
公告及通告 - 末期業績
百勤油服
百勤油服 （02178） 公布全年虧損8740萬元，按年縮窄86.0%；收入約為4.8億元，按年增長84.7%，不派末期息。
公告及通告 - 末期業績
佳華百貨控股
佳華百貨控股 （00602） 公布全年5230萬元人民幣，收入按年下跌9.2%至約6.5億元人民幣，不派末期息。
融信資源
融信資源 （00578） 公布全年虧損擴闊25%至4460萬元，收入按年減少48%至5億元，不派息。
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平安證券
平安證券 （00231） 公布全年業績，去年虧損減少約45%至7億元，營業額按年減少49%至4124萬元，不派末期息。
公告及通告 - 末期業績
中國旭陽集團
中國旭陽集團 （01907） 公布全年業績，去年純利倒退34.7%至13.6億元（人民幣，下同），收益按年跌8.5%至188億元，派末期息每股3.82分。
公告及通告 - 末期業績
中鋁國際
中鋁國際 （2068） 公布全年業績，去年錄得純利按年增加14%至3485萬元（人民幣，下同），按每10股派發現金股利0.036元（含稅）。
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慶鈴汽車
慶鈴汽車 （01122） 公布，去年純利倒退24%至3.5億元（人民幣，下同），派末期股息每股0.16元。
公告及通告 - 末期業績
中國黃金國際
中國黃金國際 （02099） 公布，去年虧損縮減至3215美元，收入升15%至6.6億美元，不派息。
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東風集團
東風集團 （00489） 公布全年業績，去年純利按年跌0.9%至129億元（人民幣，下同），收入按年升3.3%至約1010.9億元。派末期息25分。
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