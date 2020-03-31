【全球大流行】渣打內部信：勢減花紅並暫停聘請員工（第二版）

▲ 渣打向員工發內部通訊﹐預告今年勢減花紅。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，外電引述渣打 （02888） 向員工發出的內部通訊，渣打會暫停外部及內部招聘2個月，並暗示2020年度花紅勢會削減，應對新冠肺炎的後果，渣打也會重新安排非必要投資的優先次序。

據外電報導，渣打指，因應2020年度財政很大機會有挑戰，預計要對今年浮動薪酬有「合理調整」，渣打2019年度獎金池約有13億英鎊，較2018年的12億英鎊改善。又指會節省員工出差費用，改為投資科技，協助員工能更好地在家工作。

渣打今日收報43.2元，跌0.12%。

渣打集團回應確認內部信內容，解釋因應前所未有的情況（unprecedented situation），集團正實施不同措施控制成本並致力維持現行職位，包括適當減少投資、暫停招聘2個月等。

同時，因預計今年業務會有挑戰，2020年度的浮動薪酬會有「合理調整（sensible adjustment）」，具體詳情將於首季業績時提供。

發言人補充，自2015年渣打已實施一系列措施，以達到改善流動性、提高資本水平、加強風險管理、控制成本同時投資業務。

（第二版：新增渣打集團回應）

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