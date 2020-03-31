港股U盤拉升 恒生指數升428點（不斷更新）

市場憧憬美國落實逾2萬億美元的救市措施，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，美股上升，道指升690點。中國3月官方製造業PMI 52.0，遠勝市場預期，港股今早高開438點，恒生指數早段升勢回順，受累滙豐（00005）及騰訊（00700）倒跌，恒指午後升幅收窄，惟U盤再度拉升，最終升428點，恒生指數收報23603點。

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【16：35】道指期貨升143點，報22310點；恒指黑期升約190點，報23668點。

【16：30】4月期指收報23720點，升706點或3.1%，高水117點。

【16：11】騰訊（00700）尾市再度轉升，收報380.2元，升近1%；滙豐（00005）跌0.8%。

【16：10】港股U盤拉升，恒生指數收報23603點，升428點或1.9%；國指收報9594點，升193點或2.1%。主板成交1133億元。

【15：38】大市尾段於大約300點升幅水平上落。

【15：18】港股升幅擴大至逾300點，試23500點水平。

【15：01】上證升0.1%，收報2750點；深證升0.6%，報9962點。

【14：54】紐約期油升5.2%，報21.13元；布蘭特期油升1.3%，報23.06元。

【14：41】三桶油升幅擴大，中海油（00883）升6.1%；中石油（00857）升6.5%；中石化（00386）升2.7%。

【14：17】港股維持約200點水平上落。

【13：56】滙豐（00005）跌幅擴大至逾1%，一度跌穿44元水平，低見43.95元，最新報44.05元。

【13：39】騰訊（00700）跌0.3%，阿里巴巴（09988）升2%；美團點評（03690）升幅略為收窄至6.4%。

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【13：28】道指期貨跌127點，報22040點。

【13：26】港股午後升幅曾收窄至不足100點，其後再發力，恒指最新升近200點，報23371點。

【13：01】港股午後初段升幅收窄，恒指最新報升約100點，報23283點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時段升幅收窄，恒指黑期最新升約170點，報23270點。

【12：20】恒安國際（01044）股價升半成，為表現最好藍籌；中生製藥（01177）績後跌5.8%，藍籌中表現最差。

【12：02】滙豐（00005）逆市跌0.8%，中午收報44.15元；騰訊（00700）倒跌0.2%，中午收報375.8元。

【12：00】恒生指數半日升253點，中午收報23428點；國指半日升106點，中午收報9508點。主板成交577億元。

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【11：43】港股上午收市前升約270點，於23450點水平。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.4%，報2758點；深證升0.8%，報9988點。

【11：26】道指期貨報22212.00點，升45點。

【11：12】滙豐（00005）跌0.8%，加上騰訊（00700）倒跌0.1%，大市升約220點。

【11：07】港股升幅收窄至約250點，於23400點以上水平。

【10：57】港股升約350點，恒指於23500點水平窄幅上落。

【10：49】油價於亞洲交易時段上升，中海油（00883）升5.7%；中石油（00857）升3.8%；中石化（00386）升2.4%。

【10：46】反向ETF下跌，FI二南方恒指（07500）跌逾3%，低見8.1元。

【10：46】小米（01810）將於今日公布業績，股價績前造好，小米升近4%，高見10.5元。

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【10：34】恒大健康（00708）股價績後升逾8%，高見5.99元。恒大健康去年收益按年增79.9%至56.4億元人民幣，惟受累於新能源汽車業務虧損增加，整體虧損由14.3億元擴大至44.3億元人民幣，不派息。

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【10：23】ATM 3股中，以美團點評（03690）表現最好，美團點評績後高開一成，最新升逾7%；阿里巴巴（09988）升2.2%，高見185.7元；騰訊（00700）升0.9%，於380元水平。

【10：19】友邦（01299）領升，友邦股價升3%，高見70.5元。

【10：09】滙豐（00005）股價逆市跌0.4%。歐洲央行呼籲，銀行在10月1日前不應派發2019年度及2020年度股息。

【10：06】白馬戶外媒體（00100）股價急飈三成。白馬戶外媒體公布，永和環球就收購集團全數股權，即約5.42億股及註銷所有未行使購股權作有條件現金要約，每股要約價7.12元，相當於前收市價5.1元溢價約39.61%

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【10：01】渣打 （02888）股價升1.9%。外電引述渣打向員工發出的內部通訊，渣打會暫停外部及內部招聘兩個月，並暗示2020年度花紅勢會削減

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【09：51】中生製藥 （01177） 股價績後挫一成，低見9.54元。中生製藥去年收入增長16%至242.3億元人民幣，純利跌7成至27億元人民幣。

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【09：42】港股早段升勢回順，恒指升幅收窄至約300點，於32500點水平。

【09：35】美團點評 （03690） 績後高開一成。美團點評全年實現扭虧，年內溢利錄得22.4億元，Non-IFRS溢利則錄得46.6億元。

美團點評股價績後高開一成 全年扭虧錄溢利22.4億元人幣

【09：25】騰訊 （00700） 升2.3%；滙豐 （00005） 升0.6%；中移動 （00941） 升2.7%；港交所 （00388） 升2.2%；友邦 （01299） 升2.9%。

【09：20】恒生指數高開438點，開報23613點。

【09：16】人民幣中間價下調404點子，報7.0851。

【09：14】4月期指開報23530點，升516點或2.2%，高水355點。

【09：00】中國3月官方製造業PMI 52.0，預期44.8，前值35.7。中國3月官方非製造業PMI 52.3，預期42.0，前值29.6。中國3月官方綜合製造業PMI 53.0，前值28.9。

中國3月官方製造業PMI 52 遠勝預期

【08：44】油價於亞洲交易時段向上，紐約期油升3%，報20.71美元；布蘭特期油升1.3%，報23.05美元。

【08：27】恒指黑期升約500點，報23598點，道指期貨升約35點，報22202點。

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【08：05】沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）據報考慮出售部分管道公司股權，在油價暴跌的情況下集資。據彭博報道，沙特阿美籌集逾100億美元。

沙特阿美據報擬出售管道公司股權 籌逾百億美元

【07：00】美股上升，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。

港股ADR收報23458點，升282點或1.2%；恒指夜期收報23394點，升380點或1.7%。

道指升690點港股ADR升282點 紐約期油跌至20美元創18年收市低

責任編輯︰梁浩碩