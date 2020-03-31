恒生指數高開438點 中國3月製造業PMI遠勝預期（不斷更新）

市場憧憬美國落實逾2萬億美元的救市措施，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，美股上升，道指升690點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料開報23458點，恒指高開282點。

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【09：25】騰訊 （00700） 升2.3%；滙豐 （00005） 升0.6%；中移動 （00941） 升2.7%；港交所 （00388） 升2.2%；友邦 （01299） 升2.9%。

【09：20】恒生指數高開438點，開報23613點。

【09：16】人民幣中間價下調404點子，報7.0851。

【09：14】4月期指開報23530點，升516點或2.2%，高水355點。

【09：00】中國3月官方製造業PMI 52.0，預期44.8，前值35.7。中國3月官方非製造業PMI 52.3，預期42.0，前值29.6。中國3月官方綜合製造業PMI 53.0，前值28.9。

中國3月官方製造業PMI 52 遠勝預期

【08：44】油價於亞洲交易時段向上，紐約期油升3%，報20.71美元；布蘭特期油升1.3%，報23.05美元。

【08：27】恒指黑期升約500點，報23598點，道指期貨升約35點，報22202點。

【08：05】沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）據報考慮出售部分管道公司股權，在油價暴跌的情況下集資。據彭博報道，沙特阿美籌集逾100億美元。

沙特阿美據報擬出售管道公司股權 籌逾百億美元

【07：00】美股上升，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。

港股ADR收報23458點，升282點或1.2%；恒指夜期收報23394點，升380點或1.7%。

道指升690點港股ADR升282點 紐約期油跌至20美元創18年收市低

責任編輯︰梁浩碩