  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 09:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒生指數高開438點 中國3月製造業PMI遠勝預期（不斷更新）

金融經濟 09:27 2020/03/31

分享：

市場憧憬美國落實逾2萬億美元的救市措施，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，美股上升，道指升690點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料開報23458點，恒指高開282點。

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？（第二版）

【疫情焦點】美國累計確診破16萬

【拐點將至？】平保：歐美即將現新增確診肺炎案例拐點

【09：25】騰訊 （00700） 升2.3%；滙豐 （00005） 升0.6%；中移動 （00941） 升2.7%；港交所 （00388） 升2.2%；友邦 （01299） 升2.9%。

【09：20】恒生指數高開438點，開報23613點。

【09：16】人民幣中間價下調404點子，報7.0851。

【09：14】4月期指開報23530點，升516點或2.2%，高水355點。

【09：00】中國3月官方製造業PMI 52.0，預期44.8，前值35.7。中國3月官方非製造業PMI 52.3，預期42.0，前值29.6。中國3月官方綜合製造業PMI 53.0，前值28.9。

中國3月官方製造業PMI 52　遠勝預期

【08：44】油價於亞洲交易時段向上，紐約期油升3%，報20.71美元；布蘭特期油升1.3%，報23.05美元。

【08：27】恒指黑期升約500點，報23598點，道指期貨升約35點，報22202點。

【08：05】沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）據報考慮出售部分管道公司股權，在油價暴跌的情況下集資。據彭博報道，沙特阿美籌集逾100億美元。

沙特阿美據報擬出售管道公司股權 籌逾百億美元

【07：00】美股上升，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。

港股ADR收報23458點，升282點或1.2%；恒指夜期收報23394點，升380點或1.7%。

道指升690點港股ADR升282點 紐約期油跌至20美元創18年收市低

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 友邦保險（01299） 中國移動（00941） 模塑科技（深：000700） 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 ADR 期貨 滙豐控股（00005） 藍籌股

下一篇文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？（第二版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？（第二版）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
美股道指升幅擴大至逾500點　港夜期高水200點（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【食肆停業】富臨翠華敘福樓稻香麥當勞大家樂　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）
【港產口罩】SOSo Mask：今日中午12時前Facebook讚好、分享、留言 可訂購Level 2口罩（第二版）