▲ 道指升690點港股ADR升282點 紐約期油跌至20美元創18年收市低

道指升690點

美股上升，市場憧憬落實逾2萬億美元的救市措施，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。

港股ADR升282點

港股ADR收報23458點，升282點或1.2%；恒指夜期收報23394點，升380點或1.7%。

紐約期油跌至20美元

市場憂慮全球封措施或持續數月，原油需求進一步下跌，紐約期油收報20.09美元，跌1.42美元或6.6%，創逾18年收市低；布蘭特期油收報22.76美元，跌2.17美元或近9%，為2002年11月以來收市低。

美滙指數重上99

全球加大寬鬆措施，美元回升，美滙指數報99.04，升0.7%。歐元兌美元報1.1027；美元兌日圓報108.19。

美國10年期債息報0.726厘

紐約期金跌0.2%

紐約期金收報1643.2美元，跌10.9美元或0.7%，現貨金於1638美元水平。

責任編輯︰梁浩碩