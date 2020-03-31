【美股收市】憧憬落實救市 科網股領漲 道指飆690點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間05:00）
全球各國相繼推出刺激措施救經濟，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，以及在抗疫上更緊密合作。市場避險情緒回落，美股尾市升幅擴大，三大指數漲逾3%。
科網股領漲，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。
強生(Johnson & Johnson)指，新冠肺炎疫苖可於9月開始進行人體測試，強生升超過8%，利好市場氣氛。
微軟披露，疫情爆發後，旗下即時視像通訊軟件Skype，在3月使用量按月增加70%，相信與大量用戶在家中工作有關。微軟漲7%，Alphabet和亞馬遜分別升約3%。
投資者憧憬華府落實總值逾2萬億美元的龐大救市措施；美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，本周開始中小企貸款計劃，重申三周內可落實派錢予國民，寄出支票或直接存款。
美國海軍醫療船「安慰號」抵達紐約曼哈頓港口，協助應對危機。這艘擁有1000張病床和十多間手術室的醫療船，將協助收治非新型肺炎病人，以騰出紐約醫院的病床，治療患者。
不過，油價仍受供求失衡困擾。沙特計劃自5月起，將每日原油出口從1000萬桶提升至1060萬桶，紐約期油價格一度跌穿20美元，低見19.27美元，收市跌16.6%，報20.09美元，創下18年新低。倫敦布蘭特期油跌8.7%，報22.76美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+690點
|22327點
|美國標指
|+85點
|2626點
|美國納指
|+271點
|7774點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.3%
|314.88點
|美匯指數
|+0.7%
|99.04
|歐元
|-0.8%
|1.1048美元
|日圓
|-0.1%
|107.76兌1美元
|美國2年債息
|-3點子
|0.234厘
|美國10年債息
|-1點子
|0.731厘
|紐約期油
|-5.7%
|20.27美元
|倫敦布蘭特期油
|-9.0%
|22.69美元
|現貨金
|+0.1%
|1620.65美元
|＊截至本港4時15分