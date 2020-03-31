【美股收市】憧憬落實救市 科網股領漲 道指飆690點

全球各國相繼推出刺激措施救經濟，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，以及在抗疫上更緊密合作。市場避險情緒回落，美股尾市升幅擴大，三大指數漲逾3%。

科網股領漲，道指曾飆逾740點，收報22327點，升690點或3.2%；標指報2626點，升85點或3.4%；納指報7774點，升271點或3.6%。

強生(Johnson & Johnson)指，新冠肺炎疫苖可於9月開始進行人體測試，強生升超過8%，利好市場氣氛。

微軟披露，疫情爆發後，旗下即時視像通訊軟件Skype，在3月使用量按月增加70%，相信與大量用戶在家中工作有關。微軟漲7%，Alphabet和亞馬遜分別升約3%。

投資者憧憬華府落實總值逾2萬億美元的龐大救市措施；美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，本周開始中小企貸款計劃，重申三周內可落實派錢予國民，寄出支票或直接存款。

美國海軍醫療船「安慰號」抵達紐約曼哈頓港口，協助應對危機。這艘擁有1000張病床和十多間手術室的醫療船，將協助收治非新型肺炎病人，以騰出紐約醫院的病床，治療患者。

不過，油價仍受供求失衡困擾。沙特計劃自5月起，將每日原油出口從1000萬桶提升至1060萬桶，紐約期油價格一度跌穿20美元，低見19.27美元，收市跌16.6%，報20.09美元，創下18年新低。倫敦布蘭特期油跌8.7%，報22.76美元。