【美股午市】特朗普與普京通話討論油價 美股續漲逾2%

全球各國相繼推出刺激措施救經濟，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，以及在抗疫上更緊密合作。消息利好投資情緒，美股三大指數續漲逾2%，道指曾升逾500點。

科技股領漲，截至本港時間1時50分，道指報22070點，升436點；標指報2604點，升63點；納指報7724點，升222點或2.9%。

俄方在聲明中指出，美方主動聯絡俄國，兩國元首討論更密切合作應對疫情，亦同意就全球石油市場交換意見。

特朗普較早前稱，關注油價下滑過快情況，會與普京討論油市情況，不希望美國能源業因俄羅斯與沙特的「瘋狂」減價戰，而最終被迫離場。

紐約期油午市瀉9%，跌穿20美元水平。