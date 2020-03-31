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【美股午市】特朗普與普京通話討論油價 美股續漲逾2%

環球經濟金融 01:58 2020/03/31

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全球各國相繼推出刺激措施救經濟，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，以及在抗疫上更緊密合作。消息利好投資情緒，美股三大指數續漲逾2%，道指曾升逾500點。

科技股領漲，截至本港時間1時50分，道指報22070點，升436點；標指報2604點，升63點；納指報7724點，升222點或2.9%。

俄方在聲明中指出，美方主動聯絡俄國，兩國元首討論更密切合作應對疫情，亦同意就全球石油市場交換意見。

特朗普較早前稱，關注油價下滑過快情況，會與普京討論油市情況，不希望美國能源業因俄羅斯與沙特的「瘋狂」減價戰，而最終被迫離場。

紐約期油午市瀉9%，跌穿20美元水平。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +436點 22070點
美國標指 +63點 2604點
美國納指 +222點 7724點
歐洲Stoxx 600指數 +1.2% 314.60點
     
美匯指數 +0.9% 99.23
歐元 -0.9% 1.1034美元
日圓 -0.1% 107.91兌1美元
     
美國2年債息 -2點子 0.236厘
美國10年債息 -8點子 0.667厘
     
紐約期油 -9.0% 19.58美元
倫敦布蘭特期油 -11.9% 21.94美元
現貨金 -0.2% 1614.85美元
     
＊截至本港1時55分    

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間02:00）

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