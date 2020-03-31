【美股午市】特朗普與普京通話討論油價 美股續漲逾2%

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間02:00）
全球各國相繼推出刺激措施救經濟，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題，以及在抗疫上更緊密合作。消息利好投資情緒，美股三大指數續漲逾2%，道指曾升逾500點。
科技股領漲，截至本港時間1時50分，道指報22070點，升436點；標指報2604點，升63點；納指報7724點，升222點或2.9%。
俄方在聲明中指出，美方主動聯絡俄國，兩國元首討論更密切合作應對疫情，亦同意就全球石油市場交換意見。
特朗普較早前稱，關注油價下滑過快情況，會與普京討論油市情況，不希望美國能源業因俄羅斯與沙特的「瘋狂」減價戰，而最終被迫離場。
紐約期油午市瀉9%，跌穿20美元水平。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+436點
|22070點
|美國標指
|+63點
|2604點
|美國納指
|+222點
|7724點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.2%
|314.60點
|美匯指數
|+0.9%
|99.23
|歐元
|-0.9%
|1.1034美元
|日圓
|-0.1%
|107.91兌1美元
|美國2年債息
|-2點子
|0.236厘
|美國10年債息
|-8點子
|0.667厘
|紐約期油
|-9.0%
|19.58美元
|倫敦布蘭特期油
|-11.9%
|21.94美元
|現貨金
|-0.2%
|1614.85美元
|＊截至本港1時55分