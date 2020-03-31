【Home Office】微軟新功能　助上班族演講、管理財務兼教仔

▲ 微軟新推出的功能中，不少都依靠AI驅動。(資料圖片)

新冠疫情下，愈來愈多人在家工作，要得心應手，就要能善用各項軟件。微軟（Microsoft）的Microsoft Edge 剛公布新功能，包括提升防護及簡化搜查等。



Microsoft Editor加入 AI 驅動，支援超過 20 種語言，並且能夠在 Word 和 Outlook.com 中使用。用戶更可享有進階語法檢查和美化文辭等功能，例如 rewrite suggestions 及 additional style critiques，令用戶寫得更清晰和精準的文章。



PowerPoint中加入由AI 驅動的Presenter Coach 功能，協助用戶在演講時改善單一語調的問題及改善說話技巧。用戶於演講或練習時，因應演講內容、速度或語調在右下角作出提示，完成演講後，更發出整體建議報告。

▲ 演講時，會有提示在右下角出現。(網上截圖)

Excel 加入Smart Templates 及Money in Excel 功能，前者以全新方法更快速地處理數據，為超過 100 種主題、由 Wolfram Alpha 提供的全新數據種類，包括理財、健康等範疇。Money in Excel 功能助用戶管理財務，在同一平台上管理、追蹤及分析財政狀況和支出，並可將用戶在夥伴金融機構內的財務資料，連結入同一平台上。



▲ 透過Excel的整理在不同財務機構的儲蓄、投資，並得出自身財務分析。(網上截圖)

作為家長的上班族，都想了解小朋友的上網情況以保護他們。新推出的 Microsoft Family Safety是一個可同時管理跨 Windows 個人電腦、Android 及 Xbox 使用時間的應用程式，家長可遙距了解他們的上網行為。只要全家人一起下載Microsoft Family Safety，管理員就可清楚了解及限制各成員的上網時間、可下載的用程式。同時，亦有功能讓子女透過應用程式，要求增加上網時間。

▲ Microsoft Family Safety助家長保護子女上網，免影響健康或接觸不良應用程式。(網上截圖)

責任編輯：梁巧恩