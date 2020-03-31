【新冠肺炎】中國支援老撾及烏茲別克抗疫 捐贈醫療物資

新華社報道，新冠肺炎疫情在全球多地持續蔓延，中國政府和中資企業通過援助醫療物資、幫助改善當地醫療條件等方式向老撾及烏茲別克等地，提供抗疫支援。

中國政府援助老撾抗擊新冠肺炎疫情物資交接儀式，30日在老撾首都萬象舉行。物資包括醫用防護服、口罩、檢測試劑盒等，分三批運抵老撾。

中國駐老撾大使館表示，中方高度重視同老方加強疫情防控合作，對老方遭受的疫情衝擊感同身受，願與老方同舟共濟、共克時艱。

29日，中國抗疫醫療專家組一行12人抵達萬象，同時攜帶醫療救治、防護物資及中西藥品等中方捐贈的醫療物資。

另方面，中國政府援助烏茲別克抗疫物資，30日在烏首都塔什幹順利交接。烏衛生部衛生防疫署長、總防疫醫師阿爾馬托夫和中國駐烏大使姜岩出席交接儀式。

姜岩表示，中方一直密切關注烏茲別克疫情發展，並全力支持烏方抗疫。中國政府首批援助物資運抵塔什幹。同時，中國一些省市、企業和個人也通過各自渠道向烏方捐贈物資。在中方抗擊疫情的關鍵時刻，烏方向中方提供精神和物資上的支持。

阿爾馬托夫表示，當前烏茲別克確診病例快速增長，抗疫形勢不容樂觀。在這一艱難時刻，中方雪中送炭，向烏方提供急需的醫療物資，烏方表示衷心感謝。

由中資民企出資援建的津巴布韋新冠肺炎定點診療醫院－－威爾金斯醫院升級改造項目，30日竣工並交付津方使用。

威爾金斯醫院本月初被指定為津巴布韋首都哈拉雷的新冠肺炎定點隔離和診療醫院。據介紹，這一項目由在津中資民營企業津安公司、中非洺暢礦業公司和陽光易豐瓷磚廠共同出資援建。

▲ 中國抗疫醫療專家組抵達老撾，機場工作人員搬運中國抗疫醫療專家組帶來的中方捐贈的醫療物資。（新華社圖片）