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永利EBITDA跌11%　管理層：無法合理估計疫情未來影響

金融經濟 23:02 2020/03/30

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永利指，集團3月20日已全面恢復用賭枱、角子機及電子博彩設備。

濠賭股永利 （01128） 公布業績，雖然中場賭枱收益有所增加，惟永利皇宮及永利澳門的貴賓賭枱收益有所減少，令經營收益按年跌8.7%，至361.6億元；經調整EBITDA為95.68億元，按年跌11.2%；不派息。

根據業績報告，娛樂場業務繼續是永利最大收入來源，錄308.5億元，按年跌9.5%；容房、餐飲收入無大變；「零售及其他」收入則按年跌16%。永利純利跌19%，至50.6億元。

針對新冠肺炎疫情爆發，永利指，集團3月20日已全面恢復用賭枱、角子機及電子博彩設備，但體溫檢查、口罩防護等健康防護措施於「當前及可見未來仍然生效。」

現難評估疫情影響

永利管理層形容，疫情「已經及將會」對經營業績產生不利影響，病毒潛在擴程度、時間，以及防護措施的實施和解除尚不確定，現無法「合理估計」其對未來經營業績、現金流量或財務狀況的影響。

管理層同時提醒，與澳門政府的批給協議期限於2022年6月26日屆滿，倘集團「不能於2022年6月26日之前獲得延長或更新批給或取得新的批給，或澳門政府行使贖回權，將不能再從澳門博彩業務賺取收益。」

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香港股票 博彩 業績公布 永利澳門（01128） 澳門 餐飲 零售 EBITDA

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