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【虛擬銀行】第二間虛銀試業 天星銀行主打零收費零售銀行（第三版）

金融經濟 19:01 2020/03/31

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由小米及尚乘集團合組的虛銀天星銀行宣布啟動試業

再有虛擬銀行開始試業，由小米 （01810） 及尚乘集團合組的虛銀天星銀行宣布啟動試業，首批約2000個試業名額會開於予天星銀行、小米香港及尚乘集團的員工和親友參與。

天星銀行表示，會推出「零服務費」的零售銀行業務；客戶最快5分鐘遙距開設銀行戶口。

產品方面，天星銀行活期存款將以分層定價，其中50萬元至100萬元的存款年利率為1%；定存客戶則可自訂存款到期日。至於貸款，天星銀行貸款以日息計算，客戶可隨時提前還款而無需繳付手續費。

天星銀行發言人表示，天星銀行堅持創新和普惠金融理念，致力於「讓每個人享受金融科技的樂趣」。

眾安銀行（ZA Bank）上周已正式開業，為首批8間獲發牌的虛銀中首間試業及開業，而由渣打香港牽頭組成的Mox及平保 （02318） 旗下的平安壹賬通銀行亦正進行內部測試。

眾安銀行表示，樂見再有虛銀啟動試業，並期待能與業界共同努力，推動本港銀行業創新和改革，以科技降低銀行服務的門檻，受惠更多擁有不同金融需求的人群。

早前表示正進行沙盒測試、中銀香港 （02388） 財團組成的livi則回應指，正積極為推出業務作準備。

（第二版加入眾安銀行回應；第三版加入livi回應）

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