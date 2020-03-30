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復宏漢霖擬申請科創板上市 或為第三家「H+科創板」生物科技公司

金融經濟 22:22 2020/03/30

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復星醫藥旗下復宏漢霖擬申請科創板上市，或成為君實生物、康希諾之後，第三家在港股、科創板兩地上市的生物科技企業。圖為復宏漢霖聯合創辦人劉世高。

復星醫藥 （02196） 、復星國際 （00656） 發布聯合公告，建議分拆旗下生物製藥公司復宏漢霖 （02696） 在上海科創板上市，擬公開發行股票數量不高於建議復宏漢霖上市完成後總股本的20%，且不低於發行後其總股本的10%。發行募集資金初步考慮用於生物類似藥及創新藥研發項目 、生物醫藥產業化基地項目以及補充營運資金。

復星醫藥間接持有復宏漢霖約53.33%的已發行股份。若復宏漢霖在科創板成功上市，復藥對復宏漢霖持股將降至不低於41.42%，復宏漢霖仍為復星醫藥附屬公司，且繼續在復星醫藥、復星國際合併報表範圍內。

復藥指，通過科創板上市，將有利於復宏漢霖拓寬融資渠道，直接對接境內資本市場，實現獨立融資，支持單克隆抗體藥物相關業務「做大做強」，進而有助於提升復星醫藥及復星國際未來的整體盈利水準。與此同時，通過科創板上市，有利於實現價值發現和價值創造， 有利於強化復星醫藥和復星國際的資產流動性、提高償債能力、降低復星醫藥和復星國際的運行風險。

復宏漢霖去年9月在香港上市，為未錄盈利生物科技公司。事實上，同為港股未錄盈利生物科技公司的君實生物 （01877） 、康希諾 （06185） 均已宣布將在科創板上市，君實生物科創板上市已獲上交所同意。

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