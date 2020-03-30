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【美股戰報】油價曾見1字頭　西方石油再插一成

環球政經 22:00 2020/03/30

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受新冠肺炎疫情抑制需求，以及沙特阿拉伯和俄羅斯持續價格戰影響，國際油價今天再度下挫，倫敦布倫特原油一度跌至每桶22.77美元，是2002年11月以來最低，紐約原油期貨價格更一度跌破每桶20美元，甚至一度見過「１字頭」，每桶低見19.9美元。

相關新聞：石油供過於求　三月後或將無處儲存

受油價再度下跌拖累，美國石油股全綫下挫，當中被股神巴菲特（Warren Buffet）兩度增持的西方石油跌近一成，報10.5美元。為應對油價下跌，公司早前已宣布減少資本開支，並將股息由每股派74美仙，大幅下調逾八成至每股派11美仙；至於埃克森美乎則跌2.73%，報35.9美元；雪佛龍則跌2.11%，報67.33美元。

雖然油價已低見20元，但油價會否止跌回升仍是未知知數。早前俄羅斯便指，國家的外匯儲備足以應對油價徘徊20-24美元十年，至於沙特更是全球開採石油成本最低的國家，平均每桶原油的開掙成本只需9美元，故沙特能源部官員透露，沙特計劃由今年5月起進一步增產，增加每日原油產量出口60萬桶，每日至1,060萬桶。美國作為石油開採成本最昂貴的產油國，油股短期內重上新位，似乎不是易事。

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