【樓價跌？】置業負擔仍重　不消費18年才買得起樓

金管局公布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指去年下半年住宅成交量及樓價均回落，而2019年第四季的樓價與收入比率達17.9，意味家庭要完全不消費近18年才能買得起樓，圓業主之夢。金管局指，根據2003年沙士過後的經驗，當疫情消退後，市場活動可能會反彈，長遠住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。

報告指，2019年下半年住宅成交量較上半年下跌27%，平均每月成交量降至約4,200宗。2020年初，農曆新年的節日效應及冠狀病毒的爆發進一步抑制樓市活動，但地產代理的市場數據顯示二手市場的交投量於最近數周回升。

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2019年樓價仍錄得5.4%增長

二手市場樓價自2019年6月以來亦有所回軟，其中大型單位（實用面積100平方米或以上）價格下跌速度較中小型單位（實用面積小於100平方米）略快。整體而言，樓價在6月至12月期間下跌3.8%，但2019年全年仍錄得5.4%的增長，較2018年1.9%的增幅為高。近期的疫情進一步壓抑樓價。2020年3月初的中原城市領先指數較2019年年底下跌約2%。

儘管樓價回軟，但置業負擔能力仍然偏緊。2019年第4季的樓價與收入比率達17.9，而1997年的峰值為14.7。此外，第4季的收入槓桿比率為80.9%，遠高於其長期平均值。由於物業租金亦從近期8月份的高位回落，買租價差於2019年下半年仍然高企。另一方面，住宅租金回報率維持在2.1至2.5厘的低位。

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供款與收入比率維持在約36%低位

儘管樓市面對一定的下行壓力，但金管局自2009年以來推行的宏觀審慎監管措施有助鞏固銀行業抵禦物業市場衝擊的能力。新造平均按揭成數在2020年1月為52.6%，而採取相關措施之前的比率則為64%。供款與收入比率亦維持在大約36%的低位。

2020年初新冠肺炎疫情爆發，多家銀行推出一些紓緩措施，包括住宅按揭貸款暫緩償還本金，以減輕個別借款人的財政困難。

金管局指，住宅物業市場前景受眾多不明朗因素及風險所影響，例如新冠肺炎疫情爆發，加上當前經濟衰退及失業率上升，或會壓抑住宅需求及新盤推售，而市場情緒亦可能受全球經濟增長步伐及國際金融市場波動等一些外圍風險及不明確因素所影響，但低息環境或能為資產市場帶來支持。

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