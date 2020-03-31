樓市未現恐慌抛售  樓價難大跌

受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，近月樓市蝕讓個案急增，3月份估計有逾50宗住宅蝕讓，其中將軍澳藍塘傲一個特色單位持貨3年虧損566萬元，蝕讓幅度逾3成，引起市場熱議。不過，蝕讓個案背後多數是業主投資或借貸過渡，與樓市走勢沒有必然關係。現時樓市尚未出現恐慌抛售，預期樓價短期難大跌。

近月樓市蝕讓個案急增，3月份估計有逾50宗住宅蝕讓。

10大屋苑放盤量僅1428個，明顯沒有恐慌抛售的現象。

借貸比率約52.6%，小業主沽樓壓力不大。



根據中原地產網頁的放盤數字顯示，目前全港約有20,674個賣盤，是2018年中「娥六招」之後22個月的新高。從數字看，反映不少業主擔心樓價前景而希望提早賣樓止賺。不過，現時二手市場缺盤現象仍然十分明顯。以中原地產統計的10大藍籌屋苑為例，2008年年初放盤量4746個，08年底爆發金融海嘯後放盤量急升至8067個。然而同樣的10大屋苑目前放盤量僅1428個，以美孚新邨為例，金融海嘯後放盤量達1110個，今天僅230個，明顯沒有恐慌抛售的現象。

其次，多年來政府推出多項樓市辣招為樓市去除泡沫，以目前借貸比率計，今年1月份新批出按揭平均借貸比率為52.6%，雖然比去年半年前上升5%。但是與1997年相比，當時全香港平均供樓負擔比例高達85%，反映現市場普遍業主並沒有過渡借貸，即使經濟轉差失業率上升，樓價下跌，小業主也沒有即時沽樓的壓力。

事實上，近月市場出現的大批蝕讓個案，業主過渡借貸的個案佔比頗多。例如筲箕灣成安街柏匯高層B室，實用面積210平方呎，月中以460萬元易手，蝕讓約20萬元。原業主2015年以1342.6萬元購入3個單位，先後向多間財務公司及銀行借貸，估計債務利息支出過高，因而急急蝕讓離場。

記者：黎煥成

▲ 樓市未現恐慌抛售樓價難大跌