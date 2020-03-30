【滙豐股價】滙豐若推遲派息 股價有何影響？

▲ 滙豐股價仍處弱勢，市場已受不起太多負面消息。

歐洲央行建議銀行暫時不派息，滙豐 （00005） 以高股息見稱，若減派、延遲派甚至停派，必對影響股價，事實上，滙豐股價近期已處弱勢，外圍股價甚至跌穿40元水平，以滙豐業績報告披露，滙豐於近兩年分別派息101.87億及102.69億美元，折算約790億及796億港元，相當於年開支的兩至3成，舉足輕重。

由於滙豐未有回應，所以投資市場未當一回事，滙豐倫敦股價報458.65便士，折算報44.2港元，較港收市價44.5元低0.3元。

不過，如果推遲派息，則削弱滙豐股價的支持力。一般來說，派息日期會影響股價，愈近派息的除淨日，股價便愈反映派息額，例如滙豐末期息0.21美元，於2月27日除淨，股價到除淨日便會隨即減去0.21美元的價值。因此，若改為10月以後才派息，加上美國聯儲局減息，影響銀行盈利，以及受累疫情下，壞帳風險亦增加，直至下次派息期間，股價的風險自然增加。

以滙豐股價於2月中大跌前為例，當時股價約58元，一個月後低見42元，跌幅達28%，就算9厘息，亦難以彌補股價跌幅，反而如果股價跌至42元才買入，再有9厘息收，若滙豐股價升到50元，升幅便有12%，加上9厘息，總回報便達21%，股息何時派，當然是關鍵。

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