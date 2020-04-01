【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？

▲ 滙豐股價仍處弱勢，市場已受不起太多負面消息。

滙豐 （00005） 宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息。董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元。董事會亦決定，在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

股價即欠支持，股息回報隨即沒有9厘

以滙豐業績報告披露，滙豐於近兩年分別派息101.87億及102.69億美元，折算約790億及796億港元，相當於年開支的兩至3成，金額舉足輕重。

▲ 滙豐股價近一年走勢風聲鶴淚，去年首季業績後高見70.5元，不過，新冠肺炎大爆發後，股價低見42元。

取消或推遲派息勢必削弱滙豐股價的支持力。一般來說，派息日期會影響股價，愈近派息的除淨日，股價便愈反映派息額，例如滙豐末期息0.21美元，於2月27日除淨，股價到除淨日便會隨即減去0.21美元的價值。因此，若改為明年以後才派息，加上美國聯儲局減息，影響銀行盈利，以及受累疫情下，壞帳風險亦增加，直至下次派息期間，股價受營運的影響而下跌的風險，自然增加。

以滙豐股價於2月大跌前為例，當時股價約58元，一個月後低見42元，跌幅達28%，就算9厘息，亦難以彌補股價跌幅，而且取消派息後，股息回報更沒有9厘，股息下次何時可派，會是滙豐何時反彈關鍵。

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