  • 19°C
香港時間 : 2020401日 (三) 07:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？

金融經濟 06:54 2020/04/01

分享：

滙豐股價仍處弱勢，市場已受不起太多負面消息。

滙豐  （00005）  宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息。董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元。董事會亦決定，在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

股價即欠支持，股息回報隨即沒有9厘

以滙豐業績報告披露，滙豐於近兩年分別派息101.87億及102.69億美元，折算約790億及796億港元，相當於年開支的兩至3成，金額舉足輕重。

滙豐股價近一年走勢風聲鶴淚，去年首季業績後高見70.5元，不過，新冠肺炎大爆發後，股價低見42元。

取消或推遲派息勢必削弱滙豐股價的支持力。一般來說，派息日期會影響股價，愈近派息的除淨日，股價便愈反映派息額，例如滙豐末期息0.21美元，於2月27日除淨，股價到除淨日便會隨即減去0.21美元的價值。因此，若改為明年以後才派息，加上美國聯儲局減息，影響銀行盈利，以及受累疫情下，壞帳風險亦增加，直至下次派息期間，股價受營運的影響而下跌的風險，自然增加。

以滙豐股價於2月大跌前為例，當時股價約58元，一個月後低見42元，跌幅達28%，就算9厘息，亦難以彌補股價跌幅，而且取消派息後，股息回報更沒有9厘，股息下次何時可派，會是滙豐何時反彈關鍵。

相關文章：

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？

【全球大流行】滙豐中銀渣打東亞分行派籌疏導人流 入分行須量體溫、戴口罩（第二版）

滙豐發25億美元優先債 銷售文件預告首季撥備或急增

歐洲銀行傳商議延遲派息　滙豐股價倫敦靠穩

香港股票 滙豐控股（00005） 美國聯儲局 除淨 派息

上一篇文章

【取消派息】渣打取消派末期息20美仙 暫停回購

下一篇文章

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）