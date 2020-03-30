【美股早市】道指升幅擴至逾500點 強生受惠疫苖測試升7%

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【歐股收市】全日高位收市升逾1% 銀行股獨憔悴
科網股帶動下，美股經歷上周反彈後，周一早段愈升愈有，道指升逾500點。道指成份股中，微軟（Microsoft，美：MSFT）及英特爾（Intel，美：INTL）同升逾5%。強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）表現更搶鏡，急升7%，主因公司表示，新冠肺炎疫苖可於9月進行人體測試，預期2021年初有望推出市場。
油價大跌逾6%，紐約期油一度失守20美元大關；另一負面消息是歐洲央行要求，歐洲銀行股今年10月前暫停派發股息，拖累歐股表現。
能源股扭轉開市跌勢，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）升2%，雪佛龍（Chevron，美：CVX）更升5%。
波音（Boeing，美：BA）逆市大跌，一度急跌12%。
美股能否走出易跌難升的局面，關鍵在於美國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，確診宗數為全球最多的逾14萬宗，死亡人數逾2,500人；其中，美國及全球的經濟重心紐約，更是災情最嚴重之處。
美元大幅走升，美匯指數急升0.9%。歐元受歐銀股拖累，大跌1%；加元則受油價急挫拖後腿，跌1.4%，冠絕主要貨幣。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+409點
|22046點
|美國標指
|+63點
|2604點
|美國納指
|+198點
|7700點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.2%
|314.60點
|美匯指數
|+0.8%
|99.12
|歐元
|-1.0%
|1.1027美元
|日圓
|-0.1%
|108.07兌1美元
|美國2年債息
|+1點子
|0.2516厘
|美國10年債息
|-2點子
|0.6462厘
|紐約期油
|-5.1%
|20.41美元
|倫敦布蘭特期油
|-11.3%
|22.11美元
|現貨金
|-0.5%
|1620.80美元
|＊截至本港晚上11時50分