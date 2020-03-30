【美股早市】道指升幅擴至逾500點 強生受惠疫苖測試升7%

科網股帶動下，美股經歷上周反彈後，周一早段愈升愈有，道指升逾500點。道指成份股中，微軟（Microsoft，美：MSFT）及英特爾（Intel，美：INTL）同升逾5%。強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）表現更搶鏡，急升7%，主因公司表示，新冠肺炎疫苖可於9月進行人體測試，預期2021年初有望推出市場。

油價大跌逾6%，紐約期油一度失守20美元大關；另一負面消息是歐洲央行要求，歐洲銀行股今年10月前暫停派發股息，拖累歐股表現。

能源股扭轉開市跌勢，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）升2%，雪佛龍（Chevron，美：CVX）更升5%。

波音（Boeing，美：BA）逆市大跌，一度急跌12%。

美股能否走出易跌難升的局面，關鍵在於美國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，確診宗數為全球最多的逾14萬宗，死亡人數逾2,500人；其中，美國及全球的經濟重心紐約，更是災情最嚴重之處。

美元大幅走升，美匯指數急升0.9%。歐元受歐銀股拖累，大跌1%；加元則受油價急挫拖後腿，跌1.4%，冠絕主要貨幣。

歐洲央行籲銀行10月前停派息 銀行股捱沽