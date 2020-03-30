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【美股早市】美股反覆 油價急挫 強生受惠疫苖測試升5%

環球經濟金融 22:08 2020/03/30

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美股經歷上周反彈後，周一早段表現反覆，道指曾升251點，高見21887點，但其後拾級而下，倒跌114點，低見21552點。原因之一是油價今日大跌逾6%，紐約期油一度失守20美元大關；另一負面消息是歐洲央行要求，歐洲銀行股今年10月前暫停派發股息，拖累歐股表現。

美股似乎仍未走出易跌難升的局面，關鍵在於美國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，確診宗數為全球最多的逾14萬宗，死亡人數逾2,500人；其中，美國及全球的經濟重心紐約，更是災情最嚴重之處。

道指成份股中，強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）表現最搶鏡，急升5.6%，主因公司表示，新冠肺炎疫苖可於9月進行人體測試，預期2021年初有望推出市場。

美元大幅走升，美匯指數急升0.9%。歐元受歐銀股拖累，大跌1%；加元則受油價急挫拖後腿，跌1.3%，冠絕主要貨幣。

能源股跌幅相對溫和，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）跌1%。波音（Boeing，美：BA）大跌12%。

歐洲央行籲銀行10月前停派息 銀行股捱沽

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +47點 21684點
美國標指 +9點 2550點
美國納指 +95點 7597點
歐洲Stoxx 600指數 -0.2% 310.32點
     
美匯指數 +0.9% 99.23
歐元 -1.0% 1.1033美元
日圓 +0.1% 107.88兌1美元
     
美國2年債息 -1點子 0.2379厘
美國10年債息 -5點子 0.6196厘
     
紐約期油 -6.3% 20.16美元
倫敦布蘭特期油 -8.3% 22.86美元
現貨金 -0.3% 1622.61美元
     
＊截至本港晚上10時    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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