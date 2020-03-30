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Microsoft 推出全新個人及家庭訂閱版Microsoft 365

科技 23:33 2020/03/30

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微軟今日（31日）宣布，Office 365將於4月21日正式成為Microsoft 365，此訂閱服務不但可協助用戶充分利用時間、保持聯繫及保障身邊的人，同時亦能自我增值。

新冠肺炎疫情蔓延全球，愈來愈多人需要在家工作和學習，遠程辦公軟件需求增，當中微軟（Microsoft）Teams成為各類企業大熱，現時每日的活躍用戶量上升至4,400萬。微軟今日（31日）就宣布，Office 365將於4月21日正式成為Microsoft 365，此訂閱服務不但可協助用戶充分利用時間、保持聯繫及保障身邊的人，同時亦能自我增值。

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Microsoft 365以Office為基礎，加入人工智能（AI），並提供不同的內容和範本，以及由雲端推動，助用戶提升寫作、進行簡報、設計的使用體驗，更可協助他們妥善管理財政。這些功能將由今天開始陸續推出，並將在未來數月內覆蓋所有 Office 365 訂閱用戶。

Microsoft Windows及設備部門副總裁Yusuf Mehdi表示，「一系列免費的應用程式及服務將於互聯網、Windows、macOS、iOS 及 Android 裝置上發布，協助用戶在與家人朋友建立聯繫。目前，Microsoft已擁有超過5億用戶使用免費的 Office、Word、Excel、PowerPoint、Skype、Outlook、OneNote及OneDrive應用程式，讓用戶能共同編輯、進行視像會議、管理及交流等。公司將繼續致力提升和改善這些使用體驗。」

此外，在未來幾個月內，全新的Microsoft Family Safety應用程式和Microsoft Edge瀏覽器將以預覽版形式推出。Microsoft Family Safety旨在確保家庭在數碼和現實世界中的安全，用戶能夠集中以一個應用程式管理工作及生活，讓他們與家人朋友保持更緊密的聯繫。

用戶可與家人朋友可在同一個平台上進行不同互動，包括透過群組對話聯繫、進行視像會議、於共享的工作清單上協作、分配任務予指定的用戶、整理時間表及分享圖片和影片。而全新的Microsoft Edge瀏覽器亦會帶來一系列的新功能，Password Monitor功能為用戶瀏覽互聯網時提供防護，而Collections功能則為用戶簡化搜查體驗。

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Microsoft 365個人及家庭訂閱版將於4月21日於全球發布，而Office 365用戶即日起可享用全新功能，當中包括進階桌面Office應用程式、1 TB的OneDrive個人雲端儲存空間、可攔截惡意軟件或釣魚攻擊的網絡保安功能，以及持續的技術支援。Microsoft 365 個人版每月只需6.99美元（約港幣54元），而家庭訂閱版上限為6人，每月只需9.99美元（約港幣77元）。

責任編輯：施雯雯

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