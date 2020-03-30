四大內銀業績出爐　哪行派息最慷慨？

上一篇文章
【美股戰報】道指開市升200點 雅培快速測試機獲批 股價漲一成
四大內銀股已先後公布業績，除了盈利表現外，小股民最關心是派息，究竟哪隻派息最慷慨？哪隻股息回報率最高？一齊睇下。
農業銀行（01288）剛公布2019年業績，純利2,121億元（人民幣，下同），增長4.6%；每股派息0.1819元，增長4.6%。
至於早前公布業績的建設銀行（00939）每股派息0.32元，增長4.6%；工商銀行（01398）每股派息0.2628元，增長4.9%；中國銀行（03988）每股派息0.191元，增長3.8%。
論派息慷慨，4大內銀股派息比率（Payout ratio）均逾30%，可謂不相伯仲，最高為中行31.3%，略勝一個馬鼻。
至於股息率（Dividend Yield）方面，以今日收市價計，同業是中行跑出，股息率達7.2厘。工行、建行及農行亦分別有5.5厘、5.6厘及6.6厘。
|股份
|今日收報（3月30日）
|派息比率
|股息率
|建設銀行（00939）
|6.24
|30.5%
|5.6厘
|農業銀行（01288）
|3
|30.8%
|6.6厘
|工商銀行（01398）
|5.22
|30.6%
|5.5厘
|中國銀行（03988）
|2.9
|31.3%
|7.2厘
想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!
撰文 : 李兆明