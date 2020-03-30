四大內銀業績出爐　哪行派息最慷慨？

四大內銀股已先後公布業績，除了盈利表現外，小股民最關心是派息，究竟哪隻派息最慷慨？哪隻股息回報率最高？一齊睇下。

農業銀行（01288）剛公布2019年業績，純利2,121億元（人民幣，下同），增長4.6%；每股派息0.1819元，增長4.6%。

至於早前公布業績的建設銀行（00939）每股派息0.32元，增長4.6%；工商銀行（01398）每股派息0.2628元，增長4.9%；中國銀行（03988）每股派息0.191元，增長3.8%。

論派息慷慨，4大內銀股派息比率（Payout ratio）均逾30%，可謂不相伯仲，最高為中行31.3%，略勝一個馬鼻。

至於股息率（Dividend Yield）方面，以今日收市價計，同業是中行跑出，股息率達7.2厘。工行、建行及農行亦分別有5.5厘、5.6厘及6.6厘。

股份 今日收報（3月30日） 派息比率 股息率 建設銀行（00939） 6.24 30.5% 5.6厘 農業銀行（01288） 3 30.8% 6.6厘 工商銀行（01398） 5.22 30.6% 5.5厘 中國銀行（03988） 2.9 31.3% 7.2厘

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