金管局：疫情等多項下行風險　銀行應審慎評估貸款組合資產質素

▲ 本港銀行業將續面臨多項下行風險，包括來自於冠狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係、地緣政治的緊張局勢，以及本地社會事件等不明朗因素。（資料圖片）

全球及本港經濟環境的不明朗因素增加，金管局在《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，香港零售銀行的盈利在去年下半年錄得輕微下降，不過，銀行業的資本及流動性狀況按國際標準衡量，依然強勁及穩健，按歷史標準衡量，資產質素仍屬健康水平。

未見有大量資金流出港元 或香港銀行體系的明顯跡象

金管局指，貸款總額增速在去年下半年有所放緩，但於回顧期內仍快於同期的存款增長，認可機構以所有貨幣計算的平均貸存比率及港元貸存比率亦均有上升，銀行體系的總結餘處於穩定水平及存款大致保持平穩，港元及銀行業的流動性狀況維持穩健，未見顯示有大量資金流出港元或香港銀行體系的明顯跡象。

去年下半年，零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌1.5%，資產回報率亦微跌至1.13%，雖然零售銀行的淨息差由2018年下半年的1.67%略為收窄至去年同期的1.63%，但其淨利息收入在回顧期內繼續錄得溫和增長，不過，由於貸款減值撥備和營運開支均有所增加，導致盈利受到遏抑，而出現輕微下降。

銀行業續面臨多項下行風險 應審慎評估貸款組合的資產質素

信貸方面，銀行信貸增長在去年上半年溫和增長至4.2%後，於下半年再度放緩至2.4%，本地貸款（包括在香港境內使用的貸款及貿易融資）及在香港境外使用的貸款於去年下半年，分別增長2.5%及2.2%，較上半年的4.5%及3.5%增幅低，不過，去年全年的總貸款增長為6.7%，仍高於2018年的4.4%。

金管局預期，本港銀行業將續面臨多項下行風險，包括來自於冠狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係、地緣政治的緊張局勢，以及本地社會事件等不明朗因素，鑑於企業槓桿水平及個人債務負擔持續上升，銀行應審慎評估其貸款組合的資產質素，在這些風險因素可能加劇的情況下，所受到的影響。

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