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間諜程式鎖定香港iPhone　專攻擊抗爭討論區

科技 10:13 2020/03/31

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兩大網絡安全公司（Kaspersky）及趨勢科技發出警告，有黑客集團自今年1月起，針對香港iPhone用家展開攻擊。

反修例風波餘溫未降，近日兩大網絡安全公司（Kaspersky）及趨勢科技不約而同地發出警告，有黑客集團自今年1月起，針對香港iPhone用家展開攻擊，包括經網上論壇傳播新聞網站的連結，而這些網站均是由黑客所建立的偽造網站，目標是在iPhone上安裝間諜程式LightSpy。

攻擊主要針對抗爭相關內容。（趨勢科技圖片）

LightSpy是一個模組化的木馬程式，容許黑客從遠端執行各種命令，藉此取得手機的通訊錄及通話紀錄、查看iPhone曾連結的Wi-Fi網絡、取得瀏覽器歷史紀錄、竊取鑰匙圈（Keychain）資訊，甚至能截獲通訊軟件如Telegram等對話內容。

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Kaspersky表示，黑客通常是複製新聞網站的程式碼，然後再建立一個假冒的新聞網站，於網站上嵌入大量的攻擊程式，iPhone用家一旦訪問這些惡意新聞網站，不必點選任何內容，亦會被感染。由於漏洞採用最新iOS版本，故iOS 13之前的作業系統同告波及，包括iOS 12.1與12.2。

黑客複製新聞網站的程式碼後，再建立一個假冒的新聞網站，於網站上嵌入大量的攻擊程式。（趨勢科技圖片）

另一方面，趨勢科技指出，黑客攻擊於今年1月2日便已開始，一直持續至3月20日，遭到黑客利用的新聞標題，大多與香港抗爭日程表內容有關。

專家建議iPhone用家應升級至最新版本，避開所有陌生連結，或檢查「官方網址」是否真確。

責任編輯：姚慧儀

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