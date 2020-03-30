【美股戰報】趁低收集美國高息股　可取mReits優先股

美股由2月起至今已跌近三成，最近跌勢有所喘定，很多人都希望把握這次機會，趁低吸納，待他朝疫情穩定後，股價便可扶搖直上。但說到撈底選擇，並非只有FAANGs、Tesla等人人皆知的增長股，如果自問是「好息一族」，亦可考慮趁平買入美國的mReits及優先股。

1.mReits

Mortgage Reits的主要業務是利用自有資金及短期借貸，投資長期的按揭抵押證券（MBS），以賺取利差。而過往mReits一向以高息見稱，大部份mReits的股息厘平均可達10厘以上。

為何這些mReits的息率會如此高?這是因為一般的Reits除了租金收益外，還有物業升值所帶來的資產增值，而mReits本身只持有這些物業的債務，基本上不具有升值潛力，故其增長空間有限，股價也難以大升，但勝在只要買樓客肯償還房貸，它們也可確保有息可派，食息一族可以留意。

雖然金融海嘯時，很多MBS都因次按問題而爆煲，但現在「兩房」:房利美（Fannie Mae）及房貸美（Freddie Mac）批出房貸時，都會確保買樓客有能力支付房貸，所以兩房發行的MBS（也稱為Agency MBS）的風險已較以往低很多，尤其美國失業率仍處低位，違約率也是很低。

一眾mReits當中，不妨留意市值第二大的Annaly Capital（NLY），此股現時股息率達17.9厘，扣除股息稅後，年息率也達12.5厘。相對其他mReits, NLY持有較多長年期的固定息率MBS，故在減息周期下，仍可確保派息收入不變；同時，持有較多長年期的MBS，意味需要不斷融資借入新資金，來維持組合比例，而現時借貸成本已下降超過150點子，已現時NLY負債逾1000億美元來計算，借貸成本下降150點子，已為基金每年節省15億美元的利息開支。

再者，現時NLY的資產淨值（Book Value）為8.7美元，以現價6.1元計算，仍有三成折讓，比平均只有兩成折讓為多，可作長綫收息之選，但水能覆舟，亦能載舟，加息對此股的影響甚大。

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2.優先股

本港投資者較少接觸優先股，但其實優先股與債券一樣，都可視為投資者的避險天堂，只要公司不倒閉、現金流沒出現問題，減派息的機會也較普通股低，而且其股息率一般較普通股高，食息一族也可留意。其中一隻可留意的優先股就是RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cumulative Convertible Preferred Shares Series A（RLJ-A），此股為RLJ發行的優先股，而由於RLJ Lodging Trust（RLJ）在2017年時收購了一隻酒店Reits Felcor，故在今次疫情下，RLJ的股價大跌，連帶其優先股的股價也大跌，但公司的財政狀況非常穩健，現時持有的現金高達8.82億美元，更重要是在2022年前都沒有任何債務。

但要留意，RLJ-A早前已宣布停派股息，但由於優先股停發的股息是會累積的，只要未來RLJ派發股息，RLJ-A的股東也可發回以往的股息，以現價近10厘的股息率來看，值博率十足。