  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 21:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動
熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股戰報】趁低收集美國高息股　可取mReits優先股

環球政經 20:30 2020/03/30

分享：

美股由2月起至今已跌近三成，最近跌勢有所喘定，很多人都希望把握這次機會，趁低吸納，待他朝疫情穩定後，股價便可扶搖直上。但說到撈底選擇，並非只有FAANGs、Tesla等人人皆知的增長股，如果自問是「好息一族」，亦可考慮趁平買入美國的mReits及優先股。

1.mReits

Mortgage Reits的主要業務是利用自有資金及短期借貸，投資長期的按揭抵押證券（MBS），以賺取利差。而過往mReits一向以高息見稱，大部份mReits的股息厘平均可達10厘以上。

為何這些mReits的息率會如此高?這是因為一般的Reits除了租金收益外，還有物業升值所帶來的資產增值，而mReits本身只持有這些物業的債務，基本上不具有升值潛力，故其增長空間有限，股價也難以大升，但勝在只要買樓客肯償還房貸，它們也可確保有息可派，食息一族可以留意。

雖然金融海嘯時，很多MBS都因次按問題而爆煲，但現在「兩房」:房利美（Fannie Mae）及房貸美（Freddie Mac）批出房貸時，都會確保買樓客有能力支付房貸，所以兩房發行的MBS（也稱為Agency MBS）的風險已較以往低很多，尤其美國失業率仍處低位，違約率也是很低。

一眾mReits當中，不妨留意市值第二大的Annaly Capital（NLY），此股現時股息率達17.9厘，扣除股息稅後，年息率也達12.5厘。相對其他mReits, NLY持有較多長年期的固定息率MBS，故在減息周期下，仍可確保派息收入不變；同時，持有較多長年期的MBS，意味需要不斷融資借入新資金，來維持組合比例，而現時借貸成本已下降超過150點子，已現時NLY負債逾1000億美元來計算，借貸成本下降150點子，已為基金每年節省15億美元的利息開支。

再者，現時NLY的資產淨值（Book Value）為8.7美元，以現價6.1元計算，仍有三成折讓，比平均只有兩成折讓為多，可作長綫收息之選，但水能覆舟，亦能載舟，加息對此股的影響甚大。

相關新聞：【美股即時】無限量寬受惠股　狂升一成兼享15厘息

2.優先股

本港投資者較少接觸優先股，但其實優先股與債券一樣，都可視為投資者的避險天堂，只要公司不倒閉、現金流沒出現問題，減派息的機會也較普通股低，而且其股息率一般較普通股高，食息一族也可留意。其中一隻可留意的優先股就是RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cumulative Convertible Preferred Shares Series A（RLJ-A），此股為RLJ發行的優先股，而由於RLJ Lodging Trust（RLJ）在2017年時收購了一隻酒店Reits Felcor，故在今次疫情下，RLJ的股價大跌，連帶其優先股的股價也大跌，但公司的財政狀況非常穩健，現時持有的現金高達8.82億美元，更重要是在2022年前都沒有任何債務。

但要留意，RLJ-A早前已宣布停派股息，但由於優先股停發的股息是會累積的，只要未來RLJ派發股息，RLJ-A的股東也可發回以往的股息，以現價近10厘的股息率來看，值博率十足。

 

 

 

撰文 : 林展鋒

美股 REITS 減息 派息 美國 撈底 低吸 收集 海嘯

下一篇文章

阿根廷採隔離措施　罪案有下跌趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

資深物業投資者財叔：自住幾時都要買樓　試下劈業主兩成！
資深物業投資者財叔：自住幾時都要買樓　試下劈業主兩成！
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
全球首例　冰島發現「雙重新冠病毒感染者」
全球首例　冰島發現「雙重新冠病毒感染者」
【有片睇！】滙豐劉紹文： 「將迎來報復式反彈。」
【有片睇！】滙豐劉紹文： 「將迎來報復式反彈。」
【勇闖樓市】90後小夫妻月供2層樓　曾險失心頭好：嚇到眼淚都流出嚟！
【勇闖樓市】90後小夫妻月供2層樓　曾險失心頭好：嚇到眼淚都流出嚟！
【購物時機】零售商貨存積壓嚴重　分析師：大減價時代將來臨
【購物時機】零售商貨存積壓嚴重　分析師：大減價時代將來臨